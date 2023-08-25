Число китайских машин на российском рынке превысило миллион экземпляров

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Более миллиона китайских автомобилей на данный момент функционируют на российском рынке. Этот показатель был подсчитан экспертами из аналитического агентства "Автостат".

Фото: Wikipedia

Согласно собранной статистике, на начало июля текущего года в России действует 1,08 миллиона китайских легковых автомобилей. Это составляет 2,4 процента от общего числа автомобилей в стране.

Китайские автопроизводители наиболее активно представлены на российском рынке через марку Chery, у которой зарегистрировано 304 300 автомобилей. На втором месте находится компания Geely с 210 200 автомобилями. Третье место занимает Lifan с числом 152 400 машин.

Кроме того, в пятерку лидеров также попали Haval и Great Wall, у которых в России насчитывается 141 900 и 121 400 автомобилей соответственно.

Самой популярной моделью среди российских покупателей стал кроссовер Chery Tiggo, продажи которого превысили 56 000 экземпляров. Также в числе востребованных моделей оказались Lifan X60 и Solano, а также Great Wall Hover H3 – за последний период было приобретено более 50 000 единиц каждой из них. Среди других востребованных моделей у россиян также значатся Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

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