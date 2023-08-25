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Число китайских машин на российском рынке превысило миллион экземпляров

1:36
Авто

Более миллиона китайских автомобилей на данный момент функционируют на российском рынке. Этот показатель был подсчитан экспертами из аналитического агентства "Автостат".

Число китайских машин на российском рынке превысило миллион экземпляров
Фото: Wikipedia

Согласно собранной статистике, на начало июля текущего года в России действует 1,08 миллиона китайских легковых автомобилей. Это составляет 2,4 процента от общего числа автомобилей в стране.

Китайские автопроизводители наиболее активно представлены на российском рынке через марку Chery, у которой зарегистрировано 304 300 автомобилей. На втором месте находится компания Geely с 210 200 автомобилями. Третье место занимает Lifan с числом 152 400 машин.

Кроме того, в пятерку лидеров также попали Haval и Great Wall, у которых в России насчитывается 141 900 и 121 400 автомобилей соответственно.

Самой популярной моделью среди российских покупателей стал кроссовер Chery Tiggo, продажи которого превысили 56 000 экземпляров. Также в числе востребованных моделей оказались Lifan X60 и Solano, а также Great Wall Hover H3 – за последний период было приобретено более 50 000 единиц каждой из них. Среди других востребованных моделей у россиян также значатся Geely Coolray, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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