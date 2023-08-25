"Москвич" в скором времени может показать авто на газомоторном топливе

По мнению заместителя генерального директора по продажам в "Газпром газомоторное топливо" Дениса Сафонова важно, чтобы установка газобалонного оборудования в автомобили стала дополнительной доступной опцией для российских потребителей.
Представители автозавода "Москвич" в скором времени могут представить машину, работающую на газомоторном топливе — метане (CNG). Об этом сообщил Денис Сафонов во время выступления на презентации нового китайского бренда BAW в Москве.
Сафонов подчеркнул, что важно, чтобы возможность установки газобалонного оборудования в автомобили стала доступной дополнительной опцией для российских потребителей.
"Потому что все оборудование базовое (у дилеров — прим. ТАСС) есть уже, ничего не нужно закупать. А мы, соответственно, как "Газпром газомоторное топливо" готовы в этом моменте помочь и поддержать" — пояснил он.
Завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города в феврале, а с 3 марта начались продажи автомобилей у официальных дилеров.
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