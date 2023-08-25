Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский военный в одиночку захватил опорник ВСУ под Красным Лиманом
Мужчину отправили в колонию за убийство жены и её друга
Приморье лишится рыбного промысла из-за сброса отходов с "Фукусимы-1" — фейк?
Марков высказался о словах Залужного о захвате Работино и наступлении на Токмак
Европа находит "все больше доказательств" вины Украины в подрыве "Северных потоков"
Русские туристы заразились в 4-звездочном отеле Турции кишечной инфекцией
Экспорт древесины из Удмуртии в Турцию значительно вырос
В Пермском крае жители деревни умоляют власти спасти их от лис
Ученый рассказал о влиянии звезд на здоровье: Роль ретроградного Меркурия

Японские автомобили в России из-за санкций подорожали на 4–13%

1:33
Авто

Цены на японские автомобили в России подскочили на фоне введения Японией новых санкций, а также из-за индексации утилизационного сбора и увеличения курса доллара, сообщает "За рулем".

Японские автомобили в России из-за санкций подорожали на 4–13%
Фото: search.creativecommons

Эти факторы привели к росту цен на 4-13%, что сказалось на объемах продаж. Спрос на японские автомобили значительно снизился, и этот тренд будет продолжаться, поскольку цены имеют тенденцию к дальнейшему росту.

По данным Олейникова, средняя цена на подержанные японские автомобили в июле 2023 года составила 1,29 миллиона рублей, без учета пробега по России эта цифра составила 1,61 миллиона.

В августе наблюдался дополнительный рост цен: на автомобили с пробегом цены поднялись на 4%, в то время как "беспробегки" подорожали в среднем на 13%. Согласно Олейникову, этот рост цен еще не достиг своего пика, и можно ожидать дальнейшего удорожания японских автомобилей на российском рынке.

После вступления в силу санкций, в августе количество проданных подержанных японских автомобилей сократилось на 24%, а количество новых автомобилей из Японии, поступивших в Россию, уменьшилось на 46%. Олейников считает, что объем импорта японских автомобилей в Россию будет продолжать сокращаться, и на их место придут подержанные автомобили из Китая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новые авто из Японии‼️ Санкции⛔️
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Политолог рассказал, по какому сценарию будет дальше развиваться СВО
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Последние материалы
Российский военный в одиночку захватил опорник ВСУ под Красным Лиманом
Мужчину отправили в колонию за убийство жены и её друга
Приморье лишится рыбного промысла из-за сброса отходов с "Фукусимы-1" — фейк?
Марков высказался о словах Залужного о захвате Работино и наступлении на Токмак
Европа находит "все больше доказательств" вины Украины в подрыве "Северных потоков"
Русские туристы заразились в 4-звездочном отеле Турции кишечной инфекцией
Экспорт древесины из Удмуртии в Турцию значительно вырос
В Пермском крае жители деревни умоляют власти спасти их от лис
Ученый рассказал о влиянии звезд на здоровье: Роль ретроградного Меркурия
Археологи были встревожены ужасным открытием под майяской пирамидой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X