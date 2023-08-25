Японские автомобили в России из-за санкций подорожали на 4–13%

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Цены на японские автомобили в России подскочили на фоне введения Японией новых санкций, а также из-за индексации утилизационного сбора и увеличения курса доллара, сообщает "За рулем".

Фото: search.creativecommons

Эти факторы привели к росту цен на 4-13%, что сказалось на объемах продаж. Спрос на японские автомобили значительно снизился, и этот тренд будет продолжаться, поскольку цены имеют тенденцию к дальнейшему росту.

По данным Олейникова, средняя цена на подержанные японские автомобили в июле 2023 года составила 1,29 миллиона рублей, без учета пробега по России эта цифра составила 1,61 миллиона.

В августе наблюдался дополнительный рост цен: на автомобили с пробегом цены поднялись на 4%, в то время как "беспробегки" подорожали в среднем на 13%. Согласно Олейникову, этот рост цен еще не достиг своего пика, и можно ожидать дальнейшего удорожания японских автомобилей на российском рынке.

После вступления в силу санкций, в августе количество проданных подержанных японских автомобилей сократилось на 24%, а количество новых автомобилей из Японии, поступивших в Россию, уменьшилось на 46%. Олейников считает, что объем импорта японских автомобилей в Россию будет продолжать сокращаться, и на их место придут подержанные автомобили из Китая.

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