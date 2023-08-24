"Яндекс" начал тестировать иранские автомобили для своего такси

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Как сообщают "Известия", агрегатор объявлений о поездках Yandex Go получил небольшую партию из 12 седанов Tara производства Iran Khodro, также известной как IKCO. Эти седаны оснащены автоматическими коробками передач и выполнены в упрощенном варианте. Однако важно отметить, что тестирование иранских седанов Яндексом не обязательно означает будущую покупку для российской службы такси. В "Яндексе" уточнили, что они ведут переговоры с различными автопроизводителями, чьи автомобили потенциально могут быть использованы в их таксомоторном парке.

Фото: "File:Dena plus IKCO 2020-08-09 13-39-32.jpg" by Boxtoir is licensed under CC BY-SA 4.0.

Мотивом этих переговоров является нынешняя нехватка автомобилей, особенно доступных по цене седанов, после ухода с рынка западных автомобильных брендов. Поскольку у китайских производителей доступно немного опций, дефицит привел к росту цен на тариф "эконом", почти достигнув уровня тарифа "комфорт".

Седан Iran Khodro Tara основан на старой платформе Peugeot 301. Автомобиль, тестируемый Yandex Go, оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. По предварительным оценкам, цена составит около 1,9 миллиона рублей. Однако таксисты скептически относятся к потенциальному успеху седана Tara в таксомоторных парках из-за опасений по поводу наличия запасных частей и надлежащего технического обслуживания. Модель Tara недавно появилась на российском рынке, и на данный момент было поставлено всего 300 единиц. Кроме того, водители сообщали о проблемах с качеством сборки и медленном ускорении.

Недавно также была раскрыта стоимость автомобилей другой иранской компании, SAIPA. Цена начального уровня установлена на уровне 1,22 миллиона рублей, что позволяет покупателям приобрести седан Saina S, который следует за хэтчбеком Quik в линейке SAIPA.

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