В России появился рамный пикап за 3,3 миллиона рублей

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Линейка автомобилей Dongfeng DF6 теперь доступна для приобретения у авторизованных дилеров, сообщает motor.ru

Фото: "Toyota Hilux (Mexico)" by InSapphoWeTrust is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот пикап представлен в трех различных комплектациях, оснащен двумя дизельными двигателями и предлагает выбор из трех типов трансмиссий.

Продажами модели DF6 занимается компания "Моторинвест", которая теперь выступает в роли официального дистрибьютора бренда Dongfeng. Ранее она успешно представила седан Shine Max на российском рынке, а также планирует в ближайшее время добавить несколько кроссоверов в свой ассортимент. Все вышеперечисленные модели поставляются в Россию официально, а на них распространяется гарантия от производителя.

Dongfeng DF6 можно приобрести с одним из двух доступных турбодизельных двигателей на выбор: 2,5-литровым с мощностью 136 лошадиных сил или 2,3-литровым с мощностью 163 лошадиных сил. Варианты трансмиссий включают в себя пяти- и шестиступенчатую механическую коробку передач, а также восьмидиапазонный автомат.

Пикап DF6 оснащен полным приводом Part Time с возможностью жесткого подключения передней оси и наличием понижающей передачи в раздаточной коробке. В базовой комплектации "Comfort" пикап оснащен 136-сильным дизельным двигателем в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В этой комплектации в салоне представлена отделка экокожей, установлено радио, кондиционер, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, датчики парковки и боковые подножки. Цена на этот вариант начинается от 3 289 000 рублей.

На более продвинутой комплектации "Premium" в модели DF6 добавлен климат-контроль и мультимедийная система с семидюймовым экраном. Двигатель в этой версии развивает мощность 163 лошадиных сил и работает с шестиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость данной версии составляет 3 449 000 рублей.

В версии "Luxury" (стоимостью 3 749 000 рублей) в список оснащения включены камеры кругового обзора и электропривод для водительского кресла с поддержкой поясничной области. Размер центрального экрана увеличен до девяти дюймов.

В настоящий момент это единственная доступная версия DF6, которая предлагается с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией и системой выбора режимов движения.

Среди вспомогательных функций присутствуют система динамической стабилизации, помощь при экстренном торможении и трогании на подъеме, а также система предотвращения переворота автомобиля.

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