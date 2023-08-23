Трехдверный Toyota Land Cruiser Prado – в чем его проблема?

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Toyota недавно представила новый Land Cruiser Prado, но внедорожник будет доступен только в пятидверной версии. Было принято решение отказаться от трехдверной укороченной версии. Этот шаг был продиктован потенциальной конкуренцией, которую он представлял для будущего внедорожника компании, который должен стать самым молодым представителем семейства Land Cruiser.

Фото: "Toyota" by danielctw is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на это решение, венгерский дизайнер X-Tomi решил представить, как будет выглядеть трехдверная укороченная базовая версия автомобиля.В исполнении X-Tomi трехдверная версия автомобиля была бы еще более приспособлена для бездорожья, предлагая большую маневренность и меньшую вероятность застревания из-за более узкой колесной базы. С момента своего первоначального выпуска в 1951 году под названием BJ Toyota Land Cruiser внедорожник предлагался в различных типах кузова, включая трехдверные версии. Как видно из дизайна X-Tomi, современный трехдверный Land Cruiser был бы примерно на 50 см короче своего пятидверного аналога, длина которого составляет около 4,92 метра.

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