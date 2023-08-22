Новые правила: за что начнут штрафовать автомобилистов с 1 сентября

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С 1 сентября вступят в силу новые законы, включая введение новых штрафов для автомобилистов.

Фото: by Michael Chernetsov is licensed under CC BY 2.0.

Прежде всего, водителям придется заплатить штраф в размере 500 рублей за езду на несоответствующей сезону шине: на летних шипованных или зимних летних.

Та же сумма штрафа будет применяться, если автомобиль остановят с неисправными фарами или при использовании нестандартных световых приборов, таких как ксеноновые или светодиодные.

С началом осени станет недопустимым управлять автомобилем с неработающей системой антиблокировки тормозов (ABS), если такая система предусмотрена в транспортном средстве.

Кроме того, запрещено устанавливать на видимых местах крупногабаритные планшеты, смартфоны и видеорегистраторы, которые могут ограничить обзор водителя. Это правило не распространяется на встроенные в стекла нити электрообогрева, стеклоочистители и салонное зеркало.

Также будут внесены изменения в положения, связанные с тонированием ветровых и боковых стекол автомобиля: требования к уровню светопропускания снизятся с 75% до 70%.

Указанные изменения в законодательстве начнут действовать с первого сентября.

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