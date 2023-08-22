Niva Legend снова тянется к современной автомобильной моде

Раскрываем интересные детали в новой статье, опубликованной на американском сайте Motor1, автором которой является Хуан Фелипе Муньос, сообщает "За рулем".
Анализируя рынок, он выявил замечательную тенденцию, которая оказывает влияние на продажи полноприводных внедорожников SUV.
Хотя продажи в этом сегменте постоянно растут из года в год, наблюдается замедление темпов роста. Однако мировые производители не собираются останавливаться на достигнутом и прибегают к разнообразным стимулирующим методам.
Из всего многообразия стратегий выделяется одна, причем вполне необычная — это "игра в старину". Перед нами проявление классического стиля в новом свете, и этот тренд набирает обороты.
Один из подходов, который производители активно используют, заключается в оживлении культовых моделей. Например, компания Ford привнесла свежий ветер с возвращением модели Bronco, что привело к взрывному росту продаж.
Также этот метод работает и в случае обновления долгоживущих икон, таких как Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Возвращение к корням и придание нового взгляда на классику — это способ привлечь внимание покупателей и усилить продажи.
Второй подход заключается в создании новых моделей, которые вдохновлены классическими формами. Такие автомобили, как модели BAIC и Tank, Haval Cool Dog, Jeep Renegade и Rivian R1S, представляют собой своеобразный пересмотр прошлого.
Эти машины сочетают в себе современные технологии и комфорт с узнаваемыми чертами прошлого, что делает их привлекательными для покупателей, ищущих уникальные решения.
Интересный третий подход — это возвращение к прошлому путем реализации старых внедорожников без радикальных изменений.
Парадоксально, но такой подход оказался успешным. Представьте себе Ладу Ниву: она оказалась в неожиданной компании успешных моделей, таких как УАЗ Хантер, Mahindra Scorpio, Force Gurkha, Haval H9 и недавно оживший Land Cruiser 70. Продажи таких автомобилей уверенно растут, показывая увеличение объема продаж на 5% с начала 2021 года.
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