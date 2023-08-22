Niva Legend снова тянется к современной автомобильной моде

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Раскрываем интересные детали в новой статье, опубликованной на американском сайте Motor1, автором которой является Хуан Фелипе Муньос, сообщает "За рулем".

Фото: "File:UAZ-315195 Hunter.jpg" by Hanna Zelenko is licensed under CC BY-SA 3.0.

Анализируя рынок, он выявил замечательную тенденцию, которая оказывает влияние на продажи полноприводных внедорожников SUV.

Хотя продажи в этом сегменте постоянно растут из года в год, наблюдается замедление темпов роста. Однако мировые производители не собираются останавливаться на достигнутом и прибегают к разнообразным стимулирующим методам.

Из всего многообразия стратегий выделяется одна, причем вполне необычная — это "игра в старину". Перед нами проявление классического стиля в новом свете, и этот тренд набирает обороты.

Возвращение ретро-стиля: Древние формы в современных решениях

Один из подходов, который производители активно используют, заключается в оживлении культовых моделей. Например, компания Ford привнесла свежий ветер с возвращением модели Bronco, что привело к взрывному росту продаж.

Также этот метод работает и в случае обновления долгоживущих икон, таких как Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Возвращение к корням и придание нового взгляда на классику — это способ привлечь внимание покупателей и усилить продажи.

Новые формы, знакомый облик: Ретро-стиль в современном исполнении

Второй подход заключается в создании новых моделей, которые вдохновлены классическими формами. Такие автомобили, как модели BAIC и Tank, Haval Cool Dog, Jeep Renegade и Rivian R1S, представляют собой своеобразный пересмотр прошлого.

Эти машины сочетают в себе современные технологии и комфорт с узнаваемыми чертами прошлого, что делает их привлекательными для покупателей, ищущих уникальные решения.

Возвращение классики: Популярные модели без кардинальных изменений

Интересный третий подход — это возвращение к прошлому путем реализации старых внедорожников без радикальных изменений.

Парадоксально, но такой подход оказался успешным. Представьте себе Ладу Ниву: она оказалась в неожиданной компании успешных моделей, таких как УАЗ Хантер, Mahindra Scorpio, Force Gurkha, Haval H9 и недавно оживший Land Cruiser 70. Продажи таких автомобилей уверенно растут, показывая увеличение объема продаж на 5% с начала 2021 года.

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