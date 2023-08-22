Эксперты выявили 4 ошибки водителей, которые приводят к появлению ржавчины на автомобиле

С профессиональной заботой и правильным уходом, вы можете обеспечить долгий срок службы своему автомобилю без неприятных сюрпризов в виде коррозии.
Эксперты выявили ряд распространенных ошибок, которые водители совершают, способствуя образованию ржавчины на кузовных элементах.
После приобретения автомобиля владельцы часто стремятся провести антикоррозийную обработку самостоятельно. Однако далеко не всегда эта процедура проводится правильно. Очень важно правильно подготовить поверхность перед нанесением антикоррозийного покрытия. Очистка от загрязнений и ржавчины должна быть осуществлена тщательно, чтобы антикоррозийное средство имело надежную основу для сцепления.
Использование специализированного "антикора" на плохо очищенных участках кузова может негативно повлиять на эффективность обработки. Перед нанесением антикоррозийного средства важно грунтовательно очистить поверхность от грязи, пыли и ржавчины.
Очаги коррозии на подержанных автомобилях требуют особого внимания. Нанесение антикоррозийного покрытия на уже существующие очаги коррозии требует тщательного обезжиривания и грунтовки. Иначе процесс коррозии может продолжаться, несмотря на обработку.
Перед проведением процедуры антикоррозийной обработки необходимо тщательно вымыть автомобиль. Особенное внимание следует уделить нижней части и подкрылкам. Используйте специализированные моющие средства для удаления пыли, грязи и остатков дорожных химикатов.
Масло и битум — не подходящие антикоррозийные средства. Важно выбрать специализированный "антикор", который обеспечит надежную защиту от коррозии. Не стоит разбавлять антикоррозийное средство растворителями, так как это может снизить его эффективность.
Установка защитных пластиковых деталей на кузове автомобиля может привести к скоплению влаги и грязи под ними. Это может ускорить процесс коррозии. Перед установкой таких элементов необходимо убедиться в тщательной подготовке поверхности.
Применение автовоска — отличный способ дополнительной защиты кузова. Однако поверхность должна быть правильно подготовлена перед нанесением. Пыль, грязь и следы ржавчины должны быть удалены, иначе воск может заключить нежелательные элементы на поверхности.
Нанесение защитной пленки — эффективный способ предотвратить коррозию. Однако важно следовать технологии нанесения, особенно на хорошо подготовленную поверхность. Небрежное нанесение может привести к образованию пузырей и отслоению пленки, способствуя возникновению коррозии.
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