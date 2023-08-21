Российская компания ТВЭЛ планирует начать производство панорамных крыш для интеграции в автомобили Lada Vesta и Lada Largus, поделился портал njcar.ru.
Эту информацию подтвердил представитель компании "Точмаш-Авто", которая является частью корпорации ТВЭЛ, в рамках выставки MIMS Автомеханика.
Представитель завода заявил:
"Мы выиграли тендер на поставку разнообразных автокомпонентов для конвейера "АвтоВАЗа".
В ближайшее время мы начнем поставку подрулевых переключателей, кнопок для открывания багажника, различных датчиков, а также панорамных крыш для автомобилей Lada, включая модели Lada Vesta и Lada Largus".
Согласно словам представителя компании, с уходом иностранных производителей автозапчастей с российского рынка, компании "АвтоВАЗ", "КамАЗ" и "ГАЗ" активно начали поиск отечественных поставщиков.
Точные сроки начала установки панорамных крыш на автомобили Lada пока не объявлены.
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