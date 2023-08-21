На стоянке в Подмосковье несколько лет стоит заброшенная Ferrari Testarossa

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В сети появились фотографии культового спорткара Ferrari Testarossa ярко-красного цвета, который проводит свои дни на стоянке в подмосковном городе Дмитров, сообщает "За рулём".

Фото: "Ferrari Testarossa (14686650099)" by emperornie is licensed under CC BY-SA 2.0.

Автомобиль находится в состоянии, которое можно назвать нормальным — по крайней мере, кузов не выглядит так, будто он попал в серьезное ДТП.

Однако видно, что машина потрёпана, при том, что пробег у неё сравнительно невелик — всего 4800 километров, как сообщается в источнике. Как этот автомобиль оказался на пыльной стоянке, пока неизвестно: даже документов на машину не обнаружено.

Комментарии к посту привлекли внимание местных жителей, живущих неподалёку. Они поделились, что Testarossa стоит там уже как минимум пять лет.

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