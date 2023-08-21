Mercedes-Benz отзывает более 160 тысяч автомобилей в США

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Mercedes-Benz начал обширную кампанию по отзыву автомобилей в США, затрагивающую десятки моделей легковых автомобилей, а также несколько моделей фургонов Sprinter и Metris/Vito, поделился портал "Про кроссоверы".

Фото: "Mersedes 2009 Interior" by DeusXFlorida (11,059,330 views) - thanks guys! is licensed under CC BY 2.0.

Проблема связана с неисправным топливным насосом, который установлен в более чем 160 000 автомобилей. Эта ситуация повышает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах. По информации, имеющейся на данный момент, одна из деталей насоса изготовлена из материала, не соответствующего требованиям безопасности. Это может привести к деформации крыльчатки насоса, что в свою очередь может вызвать внезапную потерю крутящего момента.

Отзыв касается 143 551 легковых автомобилей, собранных с лета 2021 года по осень 2022 года. Список моделей включает в себя различные варианты C-, E- и G-классов, а также GLC, GLE, Maybach S-Class и GLS, некоторые спортивные автомобили AMG. Владельцам фургонов Sprinter и Metris, произведенных в период с весны 2021 года по декабрь 2022 года, также необходимо обратиться в СТО для проведения соответствующих действий.

Для всех 20 500 фургонов будет проведена замена насосов бесплатно. В компании подчеркивают, что данная проблема возникла из-за допущенного сторонним поставщиком отклонения от обычного производственного процесса.

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