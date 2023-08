Your browser does not support the audio element.

Mercedes-Benz начал обширную кампанию по отзыву автомобилей в США, затрагивающую десятки моделей легковых автомобилей, а также несколько моделей фургонов Sprinter и Metris/Vito, поделился портал "Про кроссоверы".

Фото: "Mersedes 2009 Interior" by DeusXFlorida (11,059,330 views) - thanks guys! is licensed under CC BY 2.0.