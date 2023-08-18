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Mansory представил "золотой" Lamborghini Urus

1:16
Авто

У Mansory впечатляющий арсенал роскошных и экстравагантных авто, однако новый Lamborghini Urus — это что-то, сообщает "Про кроссоверы". 

Mansory представил "золотой" Lamborghini Urus
Фото: "Lamborghini Urus 20180306 Genf 2018" by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0.

Начав с базовой версии внедорожника, компания дополнила его уникальным обвесом Venatus, включающим агрессивный передний сплиттер, спортивный задний диффузор, обновленные бамперы и боковые "юбки", а также пару спойлеров в районе задних дверей.

Небольшой недостаток изначального дизайна, который, возможно, ограничивал роскошь этого кроссовера, теперь исчез, оставив за собой автомобиль, который бы позволил себе вписаться даже в научно-фантастический фильм.

Стоит также отметить впечатляющую палитру красок. Весь кузов был покрыт от верха до низа матовым золотистым оттенком, который известен как Bronzo Zenas.

Композицию дополняют специально подобранные диски цвета ралли, что придает еще больше характера внешнему виду автомобиля. Не следует упускать из виду и мощный двигатель, разработанный на выдачу впечатляющих 900 лошадиных сил.

Итак, компания Mansory, представив свой "золотой" Lamborghini Urus, продемонстрировав нам настоящее произведение искусства на колесах.

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Самая дорогая Ламба Урус от Mansory: карбоновый монстр Venatus, даже Ламборгини в шоке #ДорогоБогато
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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