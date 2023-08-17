Kia переводит своё представительство из России в Казахстан

Российский офис Kia продолжит свою прямую операционную деятельность в Казахстане через открывшееся там представительство.

Фото: "2013 Kia Cerato - First Drive" by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0.

От работы в России Kia не отказывается, однако здесь она будет минимальной, пишет Газета.Ru.

Причин для такого шага у южнокорейской автокомпании две — строительство нового автозавода и возвращение к прибыльности.

На новом заводе, который будет возведён совместно с крупнейшей автомобильной группой Казахстана Allur Auto, будут выпускаться самые популярные машины локального модельного ряда корейской компании: K5, Sorento, K5, Seltos, Carnival, Ceed SW, Stinger, Ceed, K9, EV6, XCeed и Picanto.

По словам партнёра аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, в России из-за санкций компании пока делать нечего, потому что официальные продажи здесь находятся под запретом, а параллельный импорт даёт мизерную прибыль.

"Насколько я знаю, некоторые фирмы довольно давно переехали в Казахстан. Теперь, видимо, и другие компании будут смотреть туда. Там основные продажи, тем более что у Kia в Казахстане будет сборочное производство. А здесь, в России, им сегодня делать нечего", — сказал Моржаретто.