Импорт авто из Японии в РФ упал с начала августа после введения санкций

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Число оформленных на ввоз иностранных автомобилей таможней Владивостока сократилось примерно вдвое в течение первой недели после введения японских санкций, сообщили представители таможни и агентство РИА Новости.

Фото: "My Car" by Cryostasis is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным сотрудников таможни, в период с 1 по 8 августа было проведено оформление более 8 тысяч автомобилей. В то время как в течение последующей недели данная цифра уменьшилась до более чем 4 тысяч машин.

Санкции, запретившие экспорт автомобилей объёмом двигателя более 1,9 литра и гибридных моделей в Россию, вступили в силу 9 августа. Это решение было принято 28 июля в рамках последнего пакета антироссийских санкций. Под ограничения также попали как новые автомобили, так и подержанные машины, а также различные аксессуары, такие как автопокрышки, автокресла, автозамки и другие.

По мнению дилеров, стоимость японских автомобилей в России может возрасти на 15% после введения ограничений на ввоз. Эксперты также полагают, что из-за санкций в Россию перестанут поступать праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, купе и другие категории автомобилей из Японии.

В июле экспорт автомобилей из Японии в Россию увеличился на 53% по сравнению со среднегодовым показателем за предыдущий период.

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