Оренбуржцы считают китайский автопром достойной заменой для ушедших брендов

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Жители Оренбурга всё чаще рассматривают китайский автопром в качестве подходящей замены ушедшим иностранным автомобильным брендам. Согласно опросу "Открытие Авто", 64% россиян считают, что китайские автомобили могут эффективно заменить иностранные модели, которые ушли с российского рынка. Примечательно, что жители Урала, особенно Оренбурга, ценят похвальное качество сборки китайских автомобилей.

Фото: "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Несмотря на уход с рынка нескольких международных брендов, спрос на новые автомобили в регионе растёт. Жители Оренбурга отдают предпочтение новым моделям из Китая.

Согласно заявлению пресс-центра российского банка, в пятёрку самых популярных автомобильных брендов по итогам июньских продаж в Оренбургской области вошли четыре китайских бренда: Chery, Hyundai, Haval и Geely. Присутствие китайских брендов (Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Tank, FAW, JAC и других) возросло в четыре раза, увеличившись с 6% до 24%.

В то время как 45% опрошенных россиян признают ценность китайских автомобилей в качестве альтернативы европейским, они выражают желание установить более разумные цены на товары из этой страны.

Однако недавние сообщения портала "Китайские автомобили" показывают, что в течение прошлой недели три китайских автопроизводителя одновременно повысили цены на свои автомобили. Такой рост цен объясняется экономическими факторами, а также значительным снижением курса рубля по отношению ко всем мировым валютам, включая юань, используемый для импорта автомобилей из Китая. Об этом сообщает 56orb.ru.

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