Невнимательный водитель легковушки устроил большую аварию на въезде в Ачинск

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Сотрудники автоинспекции в городе Ачинск начали проверку после массового ДТП, которое произошло на въезде в город с направления Боготола. Инцидент включал 4 автомобиля: один грузовой и три легковых.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Согласно отчету пресс-службы местной Госавтоинспекции, авария случилась вчера, 15 августа, ближе к полудню на 644-м километре автодороги Р-255 "Сибирь".

По выясненной информации, 52-летний водитель автомобиля "Chevrolet" не справился с управлением и на высокой скорости столкнулся с впереди идущим "Nissan", что в свою очередь привело к цепной реакции, в которой были задействованы "Toyota" и "Volvo" с прицепом.

Начавшись с того, что грузовик остановился в образовавшейся пробке, ожидая сигнала светофора около кафе "Лимонадный Джо", другие машины выстроились за ним. Водитель "Chevrolet" не успел адаптироваться к изменению ситуации на дороге, отвлекся и не заметил остановку других транспортных средств, в результате чего произошло столкновение и образовалась цепь машин.

У водителя, вызвавшего аварию, не было признаков алкогольного опьянения. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-служба МО МВД России "Ачинский" в своем сообщении обратилась к водителям с призывом выбирать безопасную скорость, позволяющую адекватно реагировать на изменения на дороге, особенно при приближении к светофорам или пешеходным переходам.

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