Mercedes-Benz отключает российских дилеров от программного обеспечения

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Российские дилеры Mercedes-Benz лишились доступа к фирменному программному обеспечению компании. Немецкий автогигант, ранее ограничивавший доступ россиян к своей телематике, теперь полностью отключил дилеров от своих онлайновых программных систем.

Фото: autotras. com/mercedes/mercedes-glb-class-x247-4k-big

Такой шаг может привести к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, что в конечном итоге приведет к обращению водителей к неофициальным сервисным центрам и рассмотрению автомобилей других марок, считают эксперты.

В компании "МБ Рус", отвечающей за сервисное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России, заявили, что обслуживание будет продолжаться на основе "накопленного опыта и знаний".

Однако, по их признанию, дополнительных возможностей для проведения сервисных работ у них нет.

Сами дилеры подтвердили факт отключения от онлайн-сервисов. Более того, проблема не ограничивается только Mercedes-Benz: по данным Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД), трудности с доступом к программному обеспечению испытывают дилеры других иностранных марок, в том числе BMW.

Для продолжения обслуживания автомобилей на прежнем уровне им приходится прибегать к альтернативным вариантам, таким как программное обеспечение сторонних производителей и оборудование, продаваемое на торговых площадках.

Mercedes-Benz ушел с российского рынка в октябре прошлого года, продав свои активы холдингу "АвтоДом". Под их контроль перешел и завод в Есипово (Московская область). О проблемах с сервисными программами стало известно в декабре 2022 года: тогда дилеров предупредили о предстоящем отключении от онлайн-диагностики и настройки систем автомобиля. В апреле 2023 года российские владельцы "Мерседес-Бенц" лишились доступа к телематическому сервису Mercedes me ID.

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Mercedes Benz окончательно отключил российских дилеров от программного обеспечения