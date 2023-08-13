Самый доступный российский кроссовер от Chery получит новый интерьер

2:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Такой вывод можно сделать на основании онлайн-опроса, инициированного представителями Chery в социальных сетях. Фотографии интерьера 2022 Tiggo 5x Plus были недавно опубликованы в Telegram-канале марки. В России этот кроссовер продается как Chery Tiggo 4 Pro, хотя в настоящее время в Россию поставляются автомобили с дизайном салона трехлетней давности. Вполне вероятно, что предстоящая модель будет обозначаться как Tiggo 4 Pro Max.

Фото: https://ok.ru/vykupiprodaja174/topic/151012710460233

Chery Tiggo 4 Pro является самым бюджетным кроссовером китайского автопроизводителя в России. После серии повышений цен стартовая цена составляет около 2,22 млн. рублей.

С учетом того, что обновленный интерьер напоминает интерьер "более дорогих" аналогов, "бюджетная" модель, скорее всего, испытает ценовой скачок. Одновременно с этим могут появиться такие невиданные ранее функции, как камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и регулируемое по углу наклона переднее пассажирское сиденье.

В Китае обычная модель Tiggo 5x недавно получила новый двигатель с естественным впрыском и модернизированную бесступенчатую трансмиссию (CVT).

Однако для российского рынка эти силовые агрегаты пока не подтверждены. Заметных технологических революций не предвидится, альтернативы переднему приводу не будет, а покупатели, скорее всего, будут выбирать между 1,5-литровыми турбированными и нетурбированными двигателями.

На внутреннем рынке цены на Chery Tiggo 5x составляют от 70 до 90 тыс. юаней (эквивалентно 0,96-1,23 млн. руб.), причем версия "Plus" будет стоить примерно на 10% дороже. О появлении кроссовера с обновленным интерьером в России пока ничего не известно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НОВИНКИ РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА от CHERY на 2023 ГОД