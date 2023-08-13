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BYD призывает китайских автопроизводителей объединиться и "разрушить старые легенды" в рамках глобального продвижения

4:55
Авто

Патриотический призыв самого продаваемого китайского автопроизводителя объединить усилия отрасли и "разрушить старые легенды" мирового рынка получил широкую огласку, вызвав как восторги, так и упреки со стороны конкурентов.

BYD призывает китайских автопроизводителей объединиться и "разрушить старые легенды" в рамках глобального продвижения
Фото: https://www. bloomberg .com/news/articles/2019-07-19/toyota-teams-up-with-byd-to-develop-electric-vehicles-for-china

На этой неделе BYD использовала мероприятие, посвященное вехе производства, для того, чтобы отметить более важную цель: становление Китая как мирового автопроизводителя.

"Я считаю, что настало время китайских брендов", — заявил на мероприятии основатель и председатель совета директоров BYD Ван Чуаньфу, стоя перед изображением логотипов 12 крупнейших китайских автопроизводителей.

"Для 1,4-миллиардного китайского народа это эмоциональная потребность — увидеть, как китайский бренд становится глобальным".

Обращение BYD — ближайшего конкурента Tesla в глобальной гонке продаж электромобилей — вызвало всеобщее одобрение и подчеркнуло, что китайские автопроизводители раздираемы конкуренцией внутри страны и гонятся за ростом за рубежом.

Китайские автопроизводители находятся в состоянии жестокой ценовой войны, которую в январе начала компания Tesla и которая не подает признаков ослабления. Кроме того, все они конкурируют на одних и тех же мировых рынках, где сталкиваются с настороженностью потребителей, а иногда и с препятствиями со стороны регулирующих органов.

На своем мероприятии в среду BYD выпустила видеоролик, посвященный созданию дюжины конкурентов — от государственного автопроизводителя FAW Group в 1956 году до коммерческих стартапов Xpeng, Nio и Li Auto за последнее десятилетие.

В видеоролике показаны исторические кадры, живописные пейзажи и погрузка автомобилей на экспорт. "Наши истории отличаются друг от друга, но имеют общее направление", — говорит диктор и добавляет, обращаясь к зарубежным рынкам: "Нет различий между "ты" и "я"".

В конце ролика звучит призыв к китайским автопроизводителям "разрушить старые легенды и создать новые бренды мирового класса" под лозунгом "Китайские автомобили".

"Смириться с реальностью конкуренции".

Видеоролик стал вирусным в китайских социальных сетях. Руководители компаний-конкурентов BYD разместили благодарственные записи.

"Я чувствую гордость за китайскую автомобильную промышленность!" — написал на Weibo Уильям Ли, генеральный директор компании Nio. "Мы должны учиться на успехах BYD".

"Салют BYD!" — сказал Ли Сян, генеральный директор компании Li Auto, который перепостил видеоролик BYD. "Давайте поприветствуем каждого участника эры новой энергии!".

Другие автопроизводители предупредили, что это сообщение может повысить регулятивные риски для китайских брендов за рубежом, в том числе в Европе, где экспорт китайских электромобилей может подвергнуться антидемпинговому контролю.

Один из руководителей китайской компании Great Wall Motor в ответ заявил, что китайские автопроизводители должны принять "реальность конкуренции".

"В такой критический момент как китайские автопроизводители могут быть вместе?" написал в пятницу на своей странице в социальной сети Weibo Ван Юаньли, директор по технологиям Great Wall Motor. "Если мы только говорим о том, что будем вместе, но храним горечь в сердце, то лучше сначала поссориться".

Позднее Ван сказал, что он цитировал старшего редактора китайского издания Auto Business Review.

В июле отраслевая группа, представляющая китайских автопроизводителей, отказалась от обещания избегать "аномального ценообразования", данного при посредничестве 16 автопроизводителей, включая BYD. Китайская ассоциация автопроизводителей заявила, что признает соглашение нарушающим антимонопольное законодательство Китая.

В мае компания Great Wall заявила, что подала в китайские регулирующие органы заявление против BYD, утверждая, что две самые продаваемые гибридные модели не соответствуют нормам выбросов. BYD отвергла эту претензию и заявила, что может обратиться в суд.

BYD укрепила свое лидерство на китайском рынке новых источников энергии, который включает в себя подключаемые гибриды и электромобили, заняв за первые семь месяцев 37% рынка по сравнению с 29% годом ранее. По общему объему продаж BYD также обогнала компанию Volkswagen — многолетнего лидера продаж в Китае. 

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Вся линейка BYD Океан 2023. Какой автомобиль выбрать? Краткий обзор
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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