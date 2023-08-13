Вьетнамский производитель электромобилей VinFast получил разрешение на размещение акций на Nasdaq IPO

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Вьетнамский производитель электромобилей VinFast заявил, что рассчитывает начать торги на американской бирже Nasdaq уже на следующей неделе после того, как в четверг было одобрено его слияние со специальной компанией по приобретению (SPAC).

Фото: https://universeofcars.ru/vetnamskij-avtoproizvoditel-vinfast-predstavil-svoi-pervye-avtomobili-v-parizhe/

Акционеры гонконгской компании Black Spade Acquisition, работающей по принципу "бланкового чека", в четверг проголосовали за слияние с VinFast.

В совместном заявлении VinFast и Black Spade говорится, что компания разместит акции на бирже Nasdaq под тикером VFS "примерно 15 августа".

В четверг оставшиеся акционеры Black Spade одобрили слияние. В июле более 80% акционеров SPAC решили погасить свои акции до слияния.

Слияние SPAC не приведет к привлечению нового капитала для VinFast, однако основатель компании Фам Нхат Вуонг (Pham Nhat Vuong) выступает за листинг на американском рынке, поскольку автопроизводитель стремится к расширению своего присутствия на американском рынке и строит завод в Северной Каролине.

По словам представителей обеих компаний, в результате слияния VinFast была оценена в 23 млрд. долл. Для сравнения, текущая рыночная капитализация зарегистрированных в США производителей электромобилей Rivian и Lucid составляет 21 млрд. долл. и около 17 млрд. долл. соответственно.

В результате у существующих акционеров VinFast, включая материнскую компанию Vingroup и самого богатого человека Вьетнама Вуонга, остается 99% акций компании.

"Результаты сегодняшнего голосования — это вотум доверия к VinFast со стороны акционеров Black Spade", — говорится в заявлении главы VinFast Тхуи Ле.

Компания VinFast подала заявку на первичное размещение акций на бирже Nasdaq в декабре прошлого года, но в мае объявила о планах выхода на биржу путем слияния с Black Spade.

Другие производители электромобилей, включая Faraday Future, Nikola Corp и Lucid, уже разместили свои акции через сделки SPAC, однако рынок таких сделок подвергается повышенному вниманию со стороны инвесторов и регулирующих органов.

Со своего завода в Хайфоне (Вьетнам) компания VinFast отгрузила в США около 3 000 электромобилей. Первые электромобили VF8 компания начала поставлять в марте. Данные о продажах в США компания не озвучивала.

Выручка VinFast в первом квартале снизилась на 49% по сравнению с предыдущим годом, а чистый убыток составил 598 млн. долл. В 2022 году убыток компании составил 2,1 млрд. долл. До сих пор она не получила прибыли.

Вуонг, который также является председателем Vingroup, крупнейшего вьетнамского конгломерата, в мае сообщил акционерам Vingroup, что VinFast рассчитывает продать в этом году до 50 тыс. электромобилей и выйти на безубыточность уже к концу 2024 года.

Ранее компания не достигла некоторых внутренних показателей поставок и столкнулась с конкуренцией со стороны именитых соперников во главе с Tesla, которые снижают цены и выводят на рынок целый ряд новых электромобилей.

Компания Black Spade была основана частным инвестиционным подразделением Лоуренса Хо, сына покойного игорного магната Стэнли Хо.

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Вьетнамский производитель электромобилей VinFast получил разрешение на размещение акций на Nasdaq IPO