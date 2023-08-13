Китайский EV-бренд Zeekr выпустит свой первый спортивный автомобиль класса люкс

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

На этой неделе китайская компания Zeekr, принадлежащая Geely Automobile и выпускающая электромобили, заявила, что выпустит свой первый спортивный автомобиль класса люкс, цена которого превысит 1 млн. юаней (140 тыс. долл.).

Фото: elcars-club

Человек, непосредственно знакомый с этим вопросом, добавил, что компания планирует запустить спортивный автомобиль Zeekr 001 FR в течение нескольких недель и намерена поставить первую партию автомобилей в этом году.

В то время как китайские производители электромобилей наращивают усилия по разработке более экономичных продуктов, столкнувшись с жестокой ценовой войной, развязанной Tesla в начале года, некоторые из них также переходят в верхний сегмент высокопроизводительных электромобилей в поисках более высокой маржи.

В январе BYD выпустила электрический внедорожник со стартовой ценой 1,098 млн. юаней в качестве первой модели под своим люксовым брендом Yangwang.

Компания Zeekr, основанная в 2021 году как премиальный бренд электромобилей, предлагает три модели со стартовой ценой от 189 800 юаней до 499 000 юаней.

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Zeekr 001, вид снизу, как на самом деле устроен китайский премиум!