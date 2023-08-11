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АвтоВАЗ сохранит прежние цены на базовые модели своих автомобилей

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Авто

Слухи о повышении цен на весь модельный ряд автомобилей 20 августа не соответствуют действительности, утверждают на АвтоВАЗе.

АвтоВАЗ сохранит прежние цены на базовые модели своих автомобилей
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии автомобилей останутся на прежнем уровне. Однако возможны некоторые корректировки цен на более дорогие модели.

"Стоимость базовых комплектаций "Lada Granta" останется ниже 700 000 рублей. Возможна некоторая корректировка цен на более функциональные версии за счет дополнительных опций, часть из которых поставляется от зарубежных поставщиков или включает в себя комплектующие и сырье из-за рубежа", — заявили официальные представители компании.

Информация о повышении цен появилась в связи с сообщениями о якобы имеющемся дефиците некоторых моделей в дилерских центрах, связанном с отсутствием определенных производственных компонентов.

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АВТОВАЗ обрушил цены в автосалонах! Новые ШОК-цены ЛАДА август 2023 года!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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