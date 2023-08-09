Представлен Kia K3, который сменит глобальный Rio

На данный момент Kia продемонстрировала лишь модель седана, но скоро можно ожидать появление хэтчбека. Этот новый автомобиль предназначен для замены существующей глобальной модели Rio, которая мало имеет общего с прежним "бюджетным" Rio, когда-то пользующимся популярностью в России.
В настоящий момент общественности представлен только четырехдверный седан, который больше напоминает фастбек, чем обычный седан. Но в ближайшее время к нему присоединится пятидверный Kia K3. Планируется начало продаж осенью.
По сути, Kia K3 является следующим поколением модели Rio, но компания изменила название на более короткое — K3, чтобы указать на позиционирование автомобиля в своей линейке. Главным рынком для новой модели K3 станет Латинская Америка, позже возможно появление на Юго-Востоке Азии и в странах Ближнего Востока. Стоит отметить, что в некоторых странах уже есть модель с названием K3, но это старший седан, известный в России как Cerato. Вероятно, в будущем такая ситуация будет разъяснена.
Презентация нового Kia K3 состоялась в Мексике, и именно там планируется начало его производства. По сравнению с предшественником, Rio, новая модель имеет более агрессивные передние фары и узкую решетку радиатора, а также более спортивный профиль и дополнительные оконные панели в задних стойках. Еще одним существенным отличием от Rio является увеличенный багажник до 544 литров (по сравнению с 387 литрами у Rio). Также будет доступна версия K3 с более спортивным дизайном, оснащенная 17-дюймовыми колесными дисками и двойной выхлопной системой.
Внутри новинка получила цифровую приборную панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы, который может достигать 10,25 дюймов в наиболее полной комплектации. Также был представлен богатый набор вспомогательных систем, включая систему автоматического торможения, мониторинга слепых зон и систему удержания в полосе движения.
На мексиканском рынке K3 появилась с 123-сильным 1,6-литровым атмосферным двигателем, который может работать как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Более спортивная версия GT-Line оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 152 лошадиные силы, который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. На экспортных рынках предложат модель с 1,4-литровым двигателем, но его характеристики пока не раскрываются.
Начало продаж на мексиканском рынке запланировано на осень текущего года. В России данная модель может появиться лишь через параллельный импорт, так как Kia прекратила официальные поставки автомобилей на российский рынок.
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