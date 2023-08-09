Представлен Kia K3, который сменит глобальный Rio

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На данный момент Kia продемонстрировала лишь модель седана, но скоро можно ожидать появление хэтчбека. Этот новый автомобиль предназначен для замены существующей глобальной модели Rio, которая мало имеет общего с прежним "бюджетным" Rio, когда-то пользующимся популярностью в России.

Фото: https://www.ixbt.com/img/n1/news/2023/7/3/kia-k3-2_large.png

В настоящий момент общественности представлен только четырехдверный седан, который больше напоминает фастбек, чем обычный седан. Но в ближайшее время к нему присоединится пятидверный Kia K3. Планируется начало продаж осенью.

По сути, Kia K3 является следующим поколением модели Rio, но компания изменила название на более короткое — K3, чтобы указать на позиционирование автомобиля в своей линейке. Главным рынком для новой модели K3 станет Латинская Америка, позже возможно появление на Юго-Востоке Азии и в странах Ближнего Востока. Стоит отметить, что в некоторых странах уже есть модель с названием K3, но это старший седан, известный в России как Cerato. Вероятно, в будущем такая ситуация будет разъяснена.

Презентация нового Kia K3 состоялась в Мексике, и именно там планируется начало его производства. По сравнению с предшественником, Rio, новая модель имеет более агрессивные передние фары и узкую решетку радиатора, а также более спортивный профиль и дополнительные оконные панели в задних стойках. Еще одним существенным отличием от Rio является увеличенный багажник до 544 литров (по сравнению с 387 литрами у Rio). Также будет доступна версия K3 с более спортивным дизайном, оснащенная 17-дюймовыми колесными дисками и двойной выхлопной системой.

Внутри новинка получила цифровую приборную панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы, который может достигать 10,25 дюймов в наиболее полной комплектации. Также был представлен богатый набор вспомогательных систем, включая систему автоматического торможения, мониторинга слепых зон и систему удержания в полосе движения.

На мексиканском рынке K3 появилась с 123-сильным 1,6-литровым атмосферным двигателем, который может работать как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Более спортивная версия GT-Line оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 152 лошадиные силы, который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. На экспортных рынках предложат модель с 1,4-литровым двигателем, но его характеристики пока не раскрываются.

Начало продаж на мексиканском рынке запланировано на осень текущего года. В России данная модель может появиться лишь через параллельный импорт, так как Kia прекратила официальные поставки автомобилей на российский рынок.

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