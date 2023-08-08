Граждан РФ предупредили об опасности покупки автомобиля за рубежом

Параллельный импорт, направленный на удовлетворение потребностей российских покупателей в отношении новых автомобилей, сопряжен с определенными рисками. За первые полгода текущего 2023 года через этот механизм в Россию было доставлено 13,7% от общего числа автомобилей, зарегистрированных в данном периоде. Кроме известных моделей от известных производителей, также можно встретить экзотические машины.

Фото: https://www.openthenews.com/

В настоящее время на территории РФ представлены более 80 новых моделей автомобилей, ранее не официально доступных нашим покупателям.

Простой метод выявления возможных проблем с автомобилями, привезенными через параллельный импорт, заключается в соблюдении следующих правил, предложенных компаниями "Росгосстрах" и "Автокод". При выборе автомобиля через параллельный импорт следует обратить внимание на следующие аспекты:

Юридическая чистота: необходимо убедиться, что продавец имеет право вносить изменения в ЭПТС и указывать покупателя в качестве владельца приобретаемого автомобиля.

Готовность дилеров предоставить гарантийное обслуживание для конкретной модели.

История технического обслуживания: следует проверить, отсутствуют ли пропуски в истории технического обслуживания автомобиля за границей, а также насколько качественно был выполнен ремонт после аварии.

Стоит также оценить возможность оформления страховки по полису КАСКО для данного автомобиля. Этот аспект отражает способность владельца обеспечивать полноценное обслуживание автомобиля в будущем. Страховщик несет определенные обязательства перед клиентом, поэтому перед активацией страховой программы для определенной модели он проводит анализ связанных с ней рисков. Кроме того, страховщик выясняет, готовы ли сервисные центры взять на обслуживание данную модель, а также наличие запасных частей и специалистов для проведения ремонтных работ.

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