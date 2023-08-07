В Европе опасаются импортированных китайских машин из-за "шпионажа"

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Закон, внесенный бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, требует от автодилеров, чтобы с 2024 года не менее 22% продаж приходилось на электромобили. Об этом сообщает 110km.

Фото: https://www.autotecnica.org/

В правительстве обеспокоены потенциальными рисками для национальной безопасности. Нашествие дешевых электрокаров из Поднебесной повлечет за собой экспансию китайских технологий. Пекин сможет использовать импортированные автомобили для сбора огромных объемов данных.

Китай доминирует на мировом рынке электрокаров и имеет возможность выпускать дешевые машины, поскольку контролирует цепочки поставок автокомпонентов и добычу сырья, необходимого для производства аккумуляторов.

За последний год число новых электрокаров на дорогах Великобритании увеличилось на 88%.

В июле 2023 года каждую минуту продавался один электромобиль, и доля китайских производителей постоянно растет. Ситуация усугубится к 2030 году, когда в Великобритании полностью запретят продажи новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

Эксперты консалтинговой компании Sino Auto Insights, которая следит за автомобильной промышленностью Китая, предупредили, что датчики, используемые в электронных ассистирующих системах, также могут быть использованы для картирования районов, что "в чужих руках" может позволить враждебным государствам нанести на карту важные правительственные здания или стратегические военные объекты.

Британский политик Дункан Смит заявил Daily Mail:

"Все, что связано с Китаем, представляет собой угрозу безопасности. Китай делает все возможное, чтобы сломить нас. Они могут даже подключиться к автомобильной медиасистеме и услышать, что вы говорите. Очнитесь, пока не поздно!"