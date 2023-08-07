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Даниил Бессарабов: с превышением скорости следует бороться действующими нормами

1:57
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В области безопасности дорожного движения все больше внимания привлекает концепция оптимальной средней скорости. Однако вопрос о том, действительно ли введение жестких ограничений на среднюю скорость приведет к повышению безопасности дорожного движения, остается дискуссионным.

Даниил Бессарабов: с превышением скорости следует бороться действующими нормами
Фото: Fotodom. ru

Депутат Госдумы по градостроительству и законодательству Даниил Бессарабов поделился своими соображениями по поводу инициативы Министерства транспорта РФ (Минтранс). Бессарабов поставил под сомнение эффективность и юридическую обоснованность этой инициативы, подчеркнув необходимость всесторонней оценки перед ее реализацией.

Он считает, что разработчики этих мер должны пересмотреть свой подход, чтобы не допустить ухода от основной цели — обеспечения безопасности дорожного движения. Бессарабов выразил обеспокоенность тем, что предлагаемая инициатива может обременить водителей значительными финансовыми обязательствами.

Кроме того, он отметил, что от этой инициативы могут выигрывать организации, занимающиеся мониторингом нарушений правил дорожного движения с помощью дорожных камер и программного обеспечения.

Бессарабов привел наглядный пример: превысив скорость сначала намного, а затем ненадолго замедлившись и вернувшись к нормальной скорости, водитель может избежать классификации как нарушитель. В то время как другой водитель, незначительно превысивший среднюю скорость, может столкнуться с последствиями незначительного нарушения.

Бессарабов отметил существующие санкции за превышение скоростного режима и подчеркнул необходимость сбалансированного подхода. Он призвал разработчиков инициативы тщательно проанализировать все факторы, учитывая как непосредственные финансовые последствия для водителей, так и долгосрочные последствия для безопасности дорожного движения.

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В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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