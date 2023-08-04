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Немецкий программисты взломали машину Tesla и разблокировали платные функции

2:06
Авто

Немецкие программисты успешно взломали электромобиль Tesla и активировали платные функции. Это уникальное событие стало предметом обсуждения в издании TechCrunch.

Немецкий программисты взломали машину Tesla и разблокировали платные функции
Фото: https://delo.ua/files/news/images/3428/70/picture2_u-tesla-model-3-n_342870_p0.jpg

Кристиан Верлинг, один из участников хакерской группы, рассказал, как они с коллегами сумели проникнуть в систему управления информационно-развлекательным блоком электромобиля через процессор AMD. Суть метода заключалась в создании временного скачка напряжения в определенный момент времени. Это позволило обмануть процессор и внедрить собственный код.

Это взлом, который журналисты назвали аналогом "джейлбрейка" для Tesla, позволяет активировать платные функции, доступные обладателям автомобилей за дополнительную плату. Например, теперь можно включить автопилот или функцию подогрева сидений, не платя за это дополнительные 300 долларов.

Одним из значимых достижений хакеров стало извлечение ключа шифрования, который используется для аутентификации автомобиля в сети Tesla. Это дало им возможность получить доступ к личным данным владельца:

  • контактам,
  • календарным встречам,
  • журналу вызовов,
  • истории посещенных мест,
  • паролям Wi-Fi,
  • а также токенам сеансов.

Энтузиасты обещают раскрыть более подробные детали своего исследования на предстоящей конференции по кибербезопасности Black Hat, запланированной на период с 5 по 10 августа в Лас-Вегасе. Таким образом, они поделятся своими знаниями с широкой аудиторией, чтобы помочь улучшить защиту в области автомобильной безопасности.

Представители издания обратились к Tesla за комментарием, но на данный момент оперативного ответа не поступило.

Прошлый март также привлек внимание к вопросу безопасности автомобилей Tesla, когда компания Synacktiv объявила о успешном взломе защиты электрокара. Tesla приняла информацию о уязвимости, и ожидается, что она усовершенствует свои системы защиты для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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Tesla X 2022 - едем на полном автопилоте
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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