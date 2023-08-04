Внедорожник Lincoln Navigator вышел на российский рынок

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Российские дистрибьюторы теперь предлагают обновленные внедорожники Lincoln Navigator последней модели, произведённые в 2023 году, обратила внимание Газета.Ru. Интересные предложения появились в разделе объявлений.

Фото: https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/images/2022-lincoln-navigator-black-label-101-1629153096.jpg?crop=0.485xw:0.364xh;0.148xw,0.567xh&resize=1200:*

Так, одна компания из Владивостока выставила новый Lincoln Navigator за 12,5 миллионов рублей. Другой дилер из этого же города оценивает стоимость этого внедорожника уже в 17,1 миллиона рублей. В Одинцово, подмосковном городе, продавец установил цену на автомобиль в размере 16,1 миллиона рублей.

Lincoln Navigator разрабатывался на базе платформы T3, которая также используется для Ford Expedition. Длина составляет 5334 мм, ширина – 2029 мм, высота – 1941 мм, а колесная база – 3112 мм. На рынке этот автомобиль конкурирует с кроссоверами Cadillac Escalade, BMW X7 и Audi Q7.

Автомобили, доступные у дилеров, комплектуются 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 456 лошадиных сил, десятиступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift и полным приводом.

Оснащение включает в себя панорамную крышу, систему бесключевого доступа, климат-контроль с четырьмя зонами, премиальную мультимедийную систему, беспроводное зарядное устройство, камеру кругового обзора, передние и задние парковочные датчики, систему контроля слепых зон и множество других функций.

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