Автоэксперт раскритиковал идею штрафов за нарушение средней скорости

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Существует предположение о возвращении штрафов за превышение средней скорости на дорогах России. Конкретно речь идет о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами, которые предполагается оборудовать секундомерами.

Фото: https://www.caradisiac.com/

В ходе беседы с Телеканалом "360", автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов высказал критику этой идеи.

"Не совсем ясно, как это будет вычисляться, ведь у нас есть разные участки с различными ограничениями скорости", — напомнил специалист. Славнов предложил рассмотреть ситуацию, когда предполагаемый нарушитель скорости едет по трассе Москва — Санкт-Петербург со скоростью 200 километров в час, а потом останавливается на заправке, чтобы выпить кофе. Среднее время снижается. И тогда, вероятно, ему не будут выписывать штраф. "К тому же, у нас есть ли статья за превышение средней скорости в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) в 12-й главе? Я пока не видел такой статьи, поэтому, кажется, все это остается на уровне разговоров", — добавил он.

Автоюрист обратил внимание на то, что камеры на дорогах в России нужны для обеспечения безопасности на опасных участках, а не для простого вычисления скорости и распределения штрафов за это.

"И на этих участках, где необходимо регулировать скорость, они это делают. Если водитель нарушает скоростной режим там, он подвергает опасности не только себя, но и окружающих. И за это он получает штраф", — подчеркнул Славнов.