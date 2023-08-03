"Автоваз" заявил, что имеет достаточный инженерный потенциал и производственные мощности для удовлетворения нужд госсектора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Также представители "Москвича" объявили о готовности к потенциальным госзаказам и спроса со стороны чиновников.
"Производственные мощности завода "Москвич" смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора", — пишет издание.
Ранее, мы писали, что президент России Владимир Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили.
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