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В "Автовазе" сообщили, что имеют достаточный потенциал для обеспечения госсектора

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"Автоваз" заявил, что имеет достаточный инженерный потенциал и производственные мощности для удовлетворения нужд госсектора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Автовазе" сообщили, что имеют достаточный потенциал для обеспечения госсектора
Фото: Wikimedia Commons

Также представители "Москвича" объявили о готовности к потенциальным госзаказам и спроса со стороны чиновников.

"Производственные мощности завода "Москвич" смогут в полной мере обеспечить спрос на легковые автомобили массового сегмента, если на них поступят заказы со стороны государственного сектора", — пишет издание.

Ранее, мы писали, что президент России Владимир Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили. 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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