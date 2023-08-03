Автомобили в России могут подорожать на 30% до конца 2023 года

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

На проходящем Международном евразийском форуме такси (МЕФТ-2023) вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Вячеслав Жигалов высказал свои опасения относительно цен на новые автомобили в России. По словам Жигалова, к концу 2023 года цены на новые автомобили подорожают на 30%. Эту информацию передает Telegram-канал "Автопоток".

Фото: pixabay.com

Вице-президент РОАД отмечает, что подорожание автомобилей на 30% связано с утилизационным сбором. Этот сбор был введен в России с 1 августа 2023 года для производимых в стране автомобилей и импортных марок. В зависимости от объёма двигателя ставки утилизационного сбора выросли на 1,7-3,7 раза для легковых автомобилей, на 2,5-3,4 раза для коммерческого транспорта и на 1,7 раза для грузовиков.

Жигалов также указал на рост цен на продукцию одного из отечественных производителей за первые полгода, который составил 4,5%. Этот показатель вдвое выше инфляции. По его мнению, это дополнительно повлияло на рост общих цен на автомобили.

Ситуация с подорожанием автомобилей вызывает опасения у потенциальных покупателей и отраслевых экспертов. Ожидается, что рост цен повлияет на спрос на новые автомобили, что может снизить продажи в ближайшие месяцы.

Власти, ассоциации и производители должны совместно рассмотреть ситуацию и предпринять необходимые шаги для поддержания стабильности на автомобильном рынке.

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