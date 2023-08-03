На пляже в Таиланде замечено опасное существо: туристов призвали к бдительности

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29 июля на пляже острова Ланта в западной части Таиланда было обнаружено опасное морское существо — португальская медуза Man O' War. Об этом сообщает газета The Thaiger. Тайская семья туристов наслаждалась отдыхом на побережье Андаманского моря.

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

В один из дней они решили прогуляться по пляжу Phra Ae, расположенному прямо напротив их отеля. Муж одной из туристок решил окунуться в воду и тут же почувствовал пронзительную боль. Туристы заметили медузу, плавающую на поверхности воды. Не паникуя, они поймали "преступницу" в контейнер, чтобы сфотографировать и идентифицировать.

После тщательного поиска в Интернете супруга пострадавшего мужчины узнала, что их находка — португальская медуза Man O' War, известная своей ядовитостью. От укуса на ноге мужчины уже появились красные пятна. Он быстро обратился за медицинской помощью в больницу острова. Он жаловался на жгучую боль, которая распространялась по ноге. Врачи оказали ему необходимую помощь, в том числе промыли рану уксусом и назначили лекарства. К счастью, турист выжил. В этом году на острове произошла первая встреча человека со смертельно опасным португальским кишечнополостным животным.

Об этом инциденте было сообщено в Управление по туризму Таиланда, которое в августе выпустило предупреждение об опасности купания в водах курорта в провинции Краби. Если один португальский Man O' War добрался до берега, то рядом могут находиться другие. В сентябре 2016 года из-за нашествия этого вида медуз власти были вынуждены закрыть четыре пляжа на острове Пхукет.

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