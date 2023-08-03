АвтоВАЗ передаст запчасти на сумму 15 млн рублей петербургским студентам для образовательных целей

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АвтоВАЗ объявил о своей щедрой инициативе по передаче запасных частей на сумму 15 млн рублей студентам Санкт-Петербурга. Эти запчасти, полученные с завода "Лада Санкт-Петербург", будут использоваться студентами в учебных целях в профильных вузах. Хотя конкретные детали не раскрываются, скорее всего, студенты получат неиспользованные комплектующие от автомобилей Nissan.

Фото: avtovaz.ru

В своем официальном заявлении "АвтоВАЗ" не назвал конкретных марок запчастей. Однако из сообщения следует, что производителем этих комплектующих является предыдущий владелец завода.

Предположительно, речь идет о запасных частях от компании Nissan, которой ранее принадлежал завод в Санкт-Петербурге. В начале этого года завод перешел в собственность АвтоВАЗа. Кроме того, существует вероятность, что детали были получены от французского конгломерата Renault, который прекратил свою деятельность в России весной 2022 года.

Щедрыми подарками от АвтоВАЗа молодым специалистам станут двигатели, коробки передач, раздаточные коробки, дифференциалы, рулевые колонки и некоторые другие компоненты. Стоит отметить, что все эти запчасти в настоящее время не востребованы на вторичном рынке.

Кроме того, "АвтоВАЗ" планирует создать в Северной столице филиал своего технического центра. Инженерный состав этого филиала будет формироваться из студентов петербургских вузов.

Как сообщалось ранее, АвтоВАЗ реструктурировал бывший завод Nissan для производства нового кроссовера Lada X-Cross 5, выпуск которого намечен на четвертый квартал 2023 года.

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