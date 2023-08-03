Юрист Александр Хаминский рассказал о нюансах установки видеорегистраторов на лобовое стекло автомобиля. Ранее правительство РФ внесло изменения (с 1 сентября) в порядок допуска транспортных средств к эксплуатации, расширив перечень неисправностей, при которых пользоваться автомобилем запрещено. Об этом пишет Телеканал "360".
Эксперт отметил, что в постановлении нет информации непосредственно про видеорегистраторы. В пункте 4.2 указано на запрет, установки дополнительных предметов или нанесения покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя.
В документе перечислены исключения, но, поскольку в этом перечне нет видеорегистраторов, многие посчитали, что их автоматически причислили к запрещённым предметам. Однако это не так, добавил собеседник издания.
Он назвал видеорегистраторы совершенно незаменимой вещью. Отмена или запрет их будут напрямую противоречить Конституции, заключил юрист.
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