Автоэксперт Попов прокомментировал противостояние Ирана и КНР на российских дорогах

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

На авторынок России вышел хэтчбек Peugeot 207i текущего года выпуска от Iran Khodro — иранского производителя, продукция которого отличается неплохим оснащением и весьма доступными ценами. О том, стоит ли соотечественникам приобретать эту иномарку, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com

Специалист напомнил о том, что в Иране производили ранее и продолжают выпускать в настоящее время копии моделей Peugeot.

"Они делают это уже лет 20, видимо, теперь будут и в Россию завозить, — заявил Попов. — Пусть завозят — это точная копия Peugeot 407".

По словам автоэксперта, речь идёт о "Саманде" — иранской копии Peugeot, более крупной, чем LADA Vesta. Эти машины Иран реализует уже около десятилетия, и за это время они не стали особо популярными в России, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Их и сейчас можно встретить на российских дорогах покрытыми ржавчиной и коррозией, — констатировал автоэксперт. — Положительных откликов по ним нет".