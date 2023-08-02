Житель Липецка два года назад приобрёл в автосалоне Mercedes GLE с пробегом 2015 года выпуска почти за 3,5 млн рублей. Мужчина начал сомневаться в реальности цифр на одометре. Владелец машины обратился к официальному дилеру, у которого получил заверенный цифровой отчёт. Сомнения подтвердились.
Выяснилось, что уже в ноябре 2019 года пробег был в два раза больше того, с каким приобреталась машина (86 тысяч километров). Житель Липецка потребовал от продавца уменьшение покупной цены автомобиля, написав претензию, сообщает "Судебная система Липецкой области". Автосалон не отреагировал на обращение. Мужчина обратился в суд и добился справедливости.
Правобережный районный суд Липецка удовлетворил требования клиента. С юридического лица была взыскана сумма свыше 1,8 млн. руб.
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