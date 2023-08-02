Компания Tesla, известный американский производитель электромобилей, рассматривает возможность разрешить иностранным поставщикам производить важнейшие компоненты для своих электромобилей на территории Индии.
Этот стратегический шаг может существенно повлиять на деятельность Tesla в регионе, тем более что в настоящее время компания импортирует некоторые важнейшие компоненты, например, аккумуляторы, из Китая. Об этом потенциальном развитии событий сообщила газета Economic Times.
По данным инсайдерских источников, Tesla проявляет большой интерес к инвестициям в создание экосистемы цепочки поставок в Индии. В июле компания представила индийскому правительству инвестиционное предложение по организации производства автомобилей в стране. Этот шаг призван способствовать развитию локализации производства и позволит Tesla экспортировать свою продукцию и в третьи страны.
Министерство торговли и промышленности Индии ведет переговоры с компанией Tesla о предполагаемых инвестициях. По имеющимся данным, автопроизводитель намерен построить завод, способный выпускать около 500 тыс. автомобилей в год. Предполагаемая стоимость выпускаемых моделей составит около 25 000 долларов и выше.
Ранее Tesla пыталась договориться о снижении импортных пошлин на электромобили в Индии, но власти Нью-Дели отклонили эту просьбу. В результате компания временно приостановила свои планы по экспорту продукции в Индию. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск в майском интервью The Wall Street Journal выразил оптимизм по поводу перспектив создания производственного предприятия в Индии. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято к концу 2023 года.
В июне Илон Маск встретился в Вашингтоне с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам встречи Маск выразил уверенность в скорейшем выходе Tesla на индийский рынок. Эта встреча еще больше укрепила надежды энтузиастов и потенциальных покупателей автомобилей Tesla в Индии, которые с нетерпением ждут выхода компании на индийский рынок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.