Маск выразил уверенность в скорейшем выходе Tesla на индийский рынок

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Компания Tesla, известный американский производитель электромобилей, рассматривает возможность разрешить иностранным поставщикам производить важнейшие компоненты для своих электромобилей на территории Индии.

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Этот стратегический шаг может существенно повлиять на деятельность Tesla в регионе, тем более что в настоящее время компания импортирует некоторые важнейшие компоненты, например, аккумуляторы, из Китая. Об этом потенциальном развитии событий сообщила газета Economic Times.

По данным инсайдерских источников, Tesla проявляет большой интерес к инвестициям в создание экосистемы цепочки поставок в Индии. В июле компания представила индийскому правительству инвестиционное предложение по организации производства автомобилей в стране. Этот шаг призван способствовать развитию локализации производства и позволит Tesla экспортировать свою продукцию и в третьи страны.

Министерство торговли и промышленности Индии ведет переговоры с компанией Tesla о предполагаемых инвестициях. По имеющимся данным, автопроизводитель намерен построить завод, способный выпускать около 500 тыс. автомобилей в год. Предполагаемая стоимость выпускаемых моделей составит около 25 000 долларов и выше.

Ранее Tesla пыталась договориться о снижении импортных пошлин на электромобили в Индии, но власти Нью-Дели отклонили эту просьбу. В результате компания временно приостановила свои планы по экспорту продукции в Индию. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск в майском интервью The Wall Street Journal выразил оптимизм по поводу перспектив создания производственного предприятия в Индии. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято к концу 2023 года.

В июне Илон Маск встретился в Вашингтоне с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам встречи Маск выразил уверенность в скорейшем выходе Tesla на индийский рынок. Эта встреча еще больше укрепила надежды энтузиастов и потенциальных покупателей автомобилей Tesla в Индии, которые с нетерпением ждут выхода компании на индийский рынок.

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