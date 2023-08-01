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Итальянцы показали обновленный суперкар Panther на базе Lamborghini Huracan

2:32
Авто

Panther Evo, созданный уважаемым ателье Ares Modena, — это завораживающая дань уважения культовому автомобилю DeTomaso Pantera.

Итальянцы показали обновленный суперкар Panther на базе Lamborghini Huracan
Фото: https://a.d-cd.net/1iAAAgPmsuA-1920.jpg

Сочетая оригинальный кузов из углеродного волокна с передовыми технологиями Lamborghini Huracan, этот суперкар — настоящий зверь. Его сердце бьется в такт с могучим двигателем V10 5.2, выдающим потрясающие 650 л. с. и 600 Нм крутящего момента, легко сочетающимся с роботизированной коробкой передач и полноприводной трансмиссией.

Метаморфоза Panther Progettouno в Panther Evo — это история тонких, но значимых дизайнерских доработок. Задняя часть автомобиля претерпела незначительные изменения, а боковые зеркала приобрели элегантность. Интерьер был щедро модернизирован и представляет собой гармоничное сочетание винтажного шарма и современной изысканности. Среди особенностей можно отметить альтернативное рулевое колесо, обновленные сиденья и центральную консоль, украшенную классическими тумблерами и современной сенсорной панелью.

Под внешним видом Panther Evo скрывается техническое превосходство его предшественника Progettouno. Двигатель V10 5.2 с естественным всасыванием, обладающий впечатляющей мощностью 650 л. с. и крутящим моментом 600 Нм, по-прежнему приводит в движение эту замечательную машину. Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и система полного привода обеспечивают непревзойденные ощущения от вождения, сродни укрощению свирепой пантеры на колесах. Panther Evo разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,1 секунды и с легкостью достигает максимальной скорости 325 км/ч, оставляя за собой шлейф восхищенных поклонников.

Хотя точное количество выпущенных Panther Evo окутано тайной, его предшественник, Progettouno, был редкой жемчужиной — всего 21 экземпляр, и все они были проданы еще до официальной презентации. Каждый Panther Evo проходит тщательную обработку на заводе Ares, на что уходит около года. Цена варьируется от 500 000 до 700 000 евро, что подтверждает его статус воплощения мечты коллекционера.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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