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Прибыль Toyota выросла на 78% благодаря высоким продажам, так как нехватка запчастей уменьшилась

2:40
Авто

За первый финансовый квартал, прибыль крупнейшего японского автопроизводителя Toyota значительно увеличилась, достигнув 1,3 трлн иен (7,1 млрд фунтов стерлингов). Это стало квартальным рекордом для компании, благодаря росту продаж и сокращению нехватки запчастей, связанной с пандемией коронавируса.

Прибыль Toyota выросла на 78% благодаря высоким продажам, так как нехватка запчастей уменьшилась
Фото: www.carbestplace. com/2021-toyota-camry-review-price-specs-features-and-photos/

Чистая прибыль Toyota Motor Corp за апрель-июнь составила 78% относительно предыдущего года, вырастив до 736,8 млрд иен (4 млрд фунтов стерлингов). Компания сообщила об увеличении квартальных продаж на 24% до 10,5 трлн иен (57 млрд фунтов стерлингов). Этот рост был обусловлен повышенным спросом на автомобили на основных рынках, включая Японию и Северную Америку.

Трудности с получением компьютерных чипов, которые затрудняли производство автомобилей в последние годы, постепенно уменьшились, но точные сроки полного исправления этой ситуации пока не ясны, по словам Toyota.

За квартал было продано 2,3 миллиона автомобилей по сравнению с 2 миллионами в предыдущем году, причем гибридные модели были особенно востребованы. Toyota, давно являющаяся лидером в области гибридных автомобилей, продолжает преуспевать в этой сфере.

Производитель гибридного автомобиля Prius, седана Camry и роскошных моделей Lexus также отметил значительный успех в продаже аккумуляторных электромобилей. За квартал продажи электромобилей составили 29 000 штук, в сравнении с 4 000 автомобилями, проданными за тот же период в прошлом году.

Кодзи Сато, заменивший Акио Тойоду на посту исполнительного директора в начале этого года, обещает активно двигаться в направлении электрификации. Он признает, что Toyota может отставать в области электромобилей, но одновременно подчеркивает, что компания собирается догнать потерянное.

Toyota подтвердила свой годовой прогноз по прибыли в 2,58 трлн иен (14 млрд фунтов стерлингов), что на 5% больше, чем в предыдущем финансовом году, при объеме продаж 38 трлн иен (207 млрд фунтов стерлингов), что на 2% больше.

После таких положительных результатов акции Toyota на торгах в Токио выросли более чем на 2%.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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