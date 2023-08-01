Прибыль Toyota выросла на 78% благодаря высоким продажам, так как нехватка запчастей уменьшилась

За первый финансовый квартал, прибыль крупнейшего японского автопроизводителя Toyota значительно увеличилась, достигнув 1,3 трлн иен (7,1 млрд фунтов стерлингов). Это стало квартальным рекордом для компании, благодаря росту продаж и сокращению нехватки запчастей, связанной с пандемией коронавируса.
Чистая прибыль Toyota Motor Corp за апрель-июнь составила 78% относительно предыдущего года, вырастив до 736,8 млрд иен (4 млрд фунтов стерлингов). Компания сообщила об увеличении квартальных продаж на 24% до 10,5 трлн иен (57 млрд фунтов стерлингов). Этот рост был обусловлен повышенным спросом на автомобили на основных рынках, включая Японию и Северную Америку.
Трудности с получением компьютерных чипов, которые затрудняли производство автомобилей в последние годы, постепенно уменьшились, но точные сроки полного исправления этой ситуации пока не ясны, по словам Toyota.
За квартал было продано 2,3 миллиона автомобилей по сравнению с 2 миллионами в предыдущем году, причем гибридные модели были особенно востребованы. Toyota, давно являющаяся лидером в области гибридных автомобилей, продолжает преуспевать в этой сфере.
Производитель гибридного автомобиля Prius, седана Camry и роскошных моделей Lexus также отметил значительный успех в продаже аккумуляторных электромобилей. За квартал продажи электромобилей составили 29 000 штук, в сравнении с 4 000 автомобилями, проданными за тот же период в прошлом году.
Кодзи Сато, заменивший Акио Тойоду на посту исполнительного директора в начале этого года, обещает активно двигаться в направлении электрификации. Он признает, что Toyota может отставать в области электромобилей, но одновременно подчеркивает, что компания собирается догнать потерянное.
Toyota подтвердила свой годовой прогноз по прибыли в 2,58 трлн иен (14 млрд фунтов стерлингов), что на 5% больше, чем в предыдущем финансовом году, при объеме продаж 38 трлн иен (207 млрд фунтов стерлингов), что на 2% больше.
После таких положительных результатов акции Toyota на торгах в Токио выросли более чем на 2%.
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