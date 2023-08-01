В Госдуме назвали причины роста цен на автомобили

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Рост цен на автомобили в России обусловлен не столько увеличением их себестоимости, сколько произволом монополий и отсутствием должного регулирования их деятельности. В интервью для "Ленты.ру" депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что нынешнее подорожание связано с тем, что автодилеры задрали цены на автомобили, будто бы они ввозят импортные модели по курсу 120 рублей за доллар. Да и цены на отечественные автомобили такие, будто они ввозятся по импорту.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серьёзное повышение цен, которое произошло в ноябре, привлекло внимание президента России Владимира Путина, и он поручил правительству разобраться с ситуацией. Однако перспективы роста цен остаются актуальными. Рост утилизационного сбора может повлечь за собой увеличение себестоимости автомобилей для продавцов. Если бы они формировали цены с учётом только себестоимости и разумной прибыли, это, возможно, привело бы к резкому подорожанию для конечных потребителей.

Михаил Делягин считает, что ограничение деятельности монополий могло бы действенно повлиять на ситуацию и даже привести к снижению цен на автомобили. В настоящее время рост цен ограничивается покупательной способностью россиян, так как бедность населения становится единственным ограничением для дальнейшего подорожания.

Эксперты прогнозируют, что автомобили в России резко подорожают минимум на десять процентов после повышения утилизационного сбора. Наибольшее влияние повышения ставок утильсбора затронет автомобили иностранного производства с объёмом двигателя от 2 до 3,5 литра, которые ввозятся частными лицами для перепродажи.

В целом, резкий рост цен на автомобили связан с произволом монополий, и решение этой проблемы требует действий со стороны правительства, а также поощрения здоровой конкуренции на рынке автомобильной индустрии. В противном случае, высокие цены могут оставаться проблемой для потребителей, и рынок автомобилей будет зависеть от факторов, влияющих на покупательную способность населения.

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