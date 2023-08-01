Автоэксперты назвали способы безопасной пересадки с леворульного авто на праворульное

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители, которые собираются сменить леворульную машину на праворульную, сталкиваются с множеством вызовов. Это связано с отличиями в эргономике транспортных средств.

Фото: avtonovostidnya. ru/avtorynok/304541-kia-stinger/amp

Эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей "СберАвто" рассказали, что при управлении праворульной машиной следует обратить внимание на безопасную высадку и посадку переднего пассажира. Важно не останавливаться на оживлённых трассах, поскольку человеку придётся покидать салон со стороны движения. Высаживать пассажира лучше во дворах и переулках, поделились эксперты в беседе с "Известиями".

На праворульном автомобиле следует выходить на обгон с большой осторожностью, особенно во время адаптации к новому расположению рулевого колеса. Можно установить дополнительные зеркала или камеры.

Некоторые водители-новички часто не придерживаются середины своей полосы движения. В этом случае специалисты рекомендуют ориентироваться по боковым зеркалам и бордюру, не прижимаясь к нему вплотную.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.