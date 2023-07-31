Россияне массово ставят сигнализации на китайские авто, опасаясь угона

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Число автомобилей китайских марок, оборудованных спутниковыми системами безопасности, резко возросло в России. Об этом информирует Игорь Иванов, заместитель директора страховой компании "РЕСО-Гарантия".

Фото: ixbt.com

По словам Игоря Иванова, данные о страховании автомобилей с установленными противоугонными системами говорят сами за себя. За первые шесть месяцев 2023 года наблюдается удивительный пятикратный рост числа страховых полисов для китайских автомобилей, оснащенных системами спутникового мониторинга. Этот внезапный рост стоимости автомобилей также свидетельствует о том, что владельцы этих авто проявляют повышенный интерес к защите своих транспортных средств и обеспечению максимальной безопасности, сообщает Газета.Ru.

Игорь Иванов подчеркивает, что количество угонов китайских автомобилей за шесть месяцев 2023 года оставалось на уровне, сопоставимом с аналогичным периодом в 2022 году. Однако он отмечает, что ранее на рынке преобладали китайские автомобили эконом- и среднего класса до середины прошлого года.

Согласно прогнозам компании, с конца прошлого года становится все больше доступных премиальных автомобилей китайского производства, и они ожидают большой спрос на них со стороны потенциальных угонщиков.