В РФ появились в продаже хетчбэки GAC Aion Y Plus за 2,5 млн рублей

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Автодилеры из России выставили на продажу электрические пятидверные хетчбэки GAC Aion Y Plus 2023 года выпуска. Их цена составляет от 2,5 млн до 3 млн рублей.

Фото: pixabay. com

GAC Aion Y Plus выполнил дебют на рынке Китае осенью 2022 года. Его длина равна 4535 мм при колёсной базе 2750 мм.

"Электрокар оснащён мотором мощностью 204 л. с. (225 Нм), который установлен на передней оси. Дальность хода составляет от 510 до 610 км в зависимости от емкости тяговой батареи", — пишет Газета. Ru.

Салон оснащён 10-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедиа-системой с дисплеем диагональю 14,6 дюйма. Его особенность — режим караоке.

С помощью передних кресел можно организовать два спальных места. Также машина имеет камеру кругового обзора, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, систему автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

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