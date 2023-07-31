АвтоВАЗ инвестирует миллиарды в новые модели автомобилей: Что мы о них знаем

АвтоВАЗ намерен вложить значительные средства в разработку новых моделей автомобилей. В 2023 году компания выделила десятки миллиардов рублей на это амбициозное предприятие.
Генеральный директор ОАО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подтвердил масштабную инвестиционную программу на 2023 год, которая составит "несколько десятков миллиардов рублей". Эти средства будут направлены на подготовку к производству множества моделей, включая бюджетное семейство "Искра", кроссовер на базе "Весты", Lada Aura для чиновников и "другие новые проекты, в том числе новый двигатель для "Нивы", — добавил Соколов.
Среди новых моделей выделяется семейство "Искра", которое разрабатывается как преемник нынешней серии Granta. Хотя "Искра" и Granta будут сосуществовать некоторое время, выход первой на рынок ожидается в начале 2025 года. В семейство бюджетных автомобилей войдут седан, универсал и кроссовер, построенные на французской платформе CMF-B, которая будет подвергнута широкой локализации.
Еще одной интересной перспективой является разработка кроссовера на базе Vesta, дебют которого запланирован на 2024-2025 гг. Новинка призвана укрепить позиции Lada в быстрорастущем сегменте SUV.
Предполагается, что будущий кроссовер на базе Vesta будет представлять собой пятидверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом и пластиковой облицовкой, вероятно, позаимствованной у версии Vesta Cross. Он будет иметь передний привод, поскольку платформа Vesta не предусматривает полного привода.
Lada Aura будет представлять собой удлиненную версию седана Vesta, с увеличенной на 250 мм колесной базой и повышенным комфортом в салоне. Прототип этого автомобиля, изначально предназначенный для государственных учреждений и корпоративных автопарков, был показан летом этого года. Ожидается, что он будет выпускаться ограниченными партиями с 2025 года.
АвтоВАЗ также работает над несколькими новыми модификациями любимой Lada Niva. Культовый внедорожник получит адаптированные двигатели от переднеприводных моделей Lada, а именно 16-клапанный двигатель ВАЗ-21129 с естественным всасыванием мощностью 106 л. с., знакомый по модели Vesta, и 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 л. с. Последний будет устанавливаться на "Ниву" с обозначением "Sport".
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