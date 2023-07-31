АвтоВАЗ инвестирует миллиарды в новые модели автомобилей: Что мы о них знаем

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АвтоВАЗ намерен вложить значительные средства в разработку новых моделей автомобилей. В 2023 году компания выделила десятки миллиардов рублей на это амбициозное предприятие.

Фото: Ruposters

Обширная инвестиционная программа

Генеральный директор ОАО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подтвердил масштабную инвестиционную программу на 2023 год, которая составит "несколько десятков миллиардов рублей". Эти средства будут направлены на подготовку к производству множества моделей, включая бюджетное семейство "Искра", кроссовер на базе "Весты", Lada Aura для чиновников и "другие новые проекты, в том числе новый двигатель для "Нивы", — добавил Соколов.

Грядущее семейство "Искра"

Среди новых моделей выделяется семейство "Искра", которое разрабатывается как преемник нынешней серии Granta. Хотя "Искра" и Granta будут сосуществовать некоторое время, выход первой на рынок ожидается в начале 2025 года. В семейство бюджетных автомобилей войдут седан, универсал и кроссовер, построенные на французской платформе CMF-B, которая будет подвергнута широкой локализации.

Кроссовер на базе Vesta

Еще одной интересной перспективой является разработка кроссовера на базе Vesta, дебют которого запланирован на 2024-2025 гг. Новинка призвана укрепить позиции Lada в быстрорастущем сегменте SUV.

Предполагается, что будущий кроссовер на базе Vesta будет представлять собой пятидверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом и пластиковой облицовкой, вероятно, позаимствованной у версии Vesta Cross. Он будет иметь передний привод, поскольку платформа Vesta не предусматривает полного привода.

Удлиненная Lada Aura

Lada Aura будет представлять собой удлиненную версию седана Vesta, с увеличенной на 250 мм колесной базой и повышенным комфортом в салоне. Прототип этого автомобиля, изначально предназначенный для государственных учреждений и корпоративных автопарков, был показан летом этого года. Ожидается, что он будет выпускаться ограниченными партиями с 2025 года.

Усовершенствование Lada Niva

АвтоВАЗ также работает над несколькими новыми модификациями любимой Lada Niva. Культовый внедорожник получит адаптированные двигатели от переднеприводных моделей Lada, а именно 16-клапанный двигатель ВАЗ-21129 с естественным всасыванием мощностью 106 л. с., знакомый по модели Vesta, и 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 л. с. Последний будет устанавливаться на "Ниву" с обозначением "Sport".

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