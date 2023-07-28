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В минпромторге объяснили, как санкции Японии повлияют на рынок РФ

1:59
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В своем недавнем заявлении заместитель главы Минпромторга России Михаил Юрин заверил журналистов, что запрет Японии на импорт грузовых шин в Россию не окажет влияния на внутренний рынок.

В минпромторге объяснили, как санкции Японии повлияют на рынок РФ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

н заявил, что любое сокращение импорта шин из Японии будет оперативно замещено продукцией других зарубежных и отечественных производителей.

Переход к другим поставщикам

Михаил Юрин подчеркнул, что и до введения запрета объем импорта грузовых шин из Японии был относительно невелик. По данным системы маркировки за 2022-2023 годы, импорт японских грузовых шин составил чуть более 1% от общего объема. Для сравнения, Россия импортирует грузовые шины более чем из 50 стран, что позволяет говорить о том, что недостаток японской продукции будет быстро компенсирован за счет альтернативных поставщиков, как зарубежных, так и отечественных.

Новые санкции Японии

Решение Японии о введении санкций против России включает запрет на экспорт автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, автомобилей с гибридными двигателями, а также грузовых шин для коммерческого транспорта.

Обеспечение стабильности рынка

Несмотря на санкции Японии, ожидается, что российский рынок грузовых шин останется стабильным. Наличие шин из различных других источников обеспечивает стабильное предложение для удовлетворения внутреннего спроса. Министерство промышленности и торговли внимательно следит за ситуацией, чтобы не допустить сбоев в работе рынка и обеспечить потребителям и предприятиям достаточный объем поставок грузовых шин.

Ранее директор по продажам автомобилей с пробегом в группе компаний "Автодом" и "АвтоСпецЦентр" поделился своим мнением о данной ситуации.

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ВСЁ. Япония ввела санкции ❗️ гибриды под запретом ❗️ЧТО ПОКУПАТЬ ❓ ЦЕНЫ на авто
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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