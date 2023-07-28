Запрет на ввоз подержанных автомобилей из Японии: как изменится авторынок в России

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Новое решение о запрете на ввоз подержанных автомобилей из Японии в Россию на первый взгляд может показаться значимым событием для отрасли. Однако эксперты утверждают, что такие ограничения не окажут существенного влияния на общую ситуацию на автомобильном рынке страны. Давайте разберёмся, как это может повлиять на рынок и что ожидает автолюбителей в ближайшее время.

Фото: https://api.delfi.ee/

По словам Владимира Желобова, директора по продажам автомобилей с пробегом в группе компаний "Автодом" и "АвтоСпецЦентр", ситуация на рынке останется стабильной. В настоящее время автомобили из Японии доставляются через транзитную зону — Китай, после чего их поставки направляются в Россию. Таким образом, общая схема импорта не изменится, и нововведения не окажут значительного влияния на рынок автомобилей в России.

Стоимость автомобилей в России зависит от различных факторов. Основными из них являются курс валюты и нововведения по утилизационному сбору. Согласно мнению Владимира Желобова, запрет Японии на экспорт автомобилей в Россию не окажет существенного воздействия на цены. Таким образом, потребители не должны опасаться резкого увеличения стоимости автомобилей из-за запрета.

Несмотря на оптимистичные прогнозы относительно общей стабильности рынка, некоторые дилеры прогнозируют повышение цен на японские автомобили примерно на 15% из-за введённых ограничений. Однако стоит отметить, что эти санкции затронут только автомобили с двигателями объёмом более 1,9 литра.

С реализацией запрета на автомобили с объёмом двигателя более 1,9 литра дилеры и компании столкнутся с новыми вызовами. Чтобы эффективно адаптироваться к изменяющейся ситуации на рынке, им придется пересмотреть свои бизнес-стратегии. Какие изменения точно произойдут и как они отразятся на рынке, покажет время.

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