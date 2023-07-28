Японо-российские ограничения на экспорт автомобилей: Список запрещенных автомобилей

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С 9 августа Япония вводит запрет на экспорт в Россию некоторых новых и подержанных автомобилей. Ограничение коснется автомобилей с двигателем объемом более 1,9 л, а также гибридов и электромобилей. В связи с этим "Российская газета" опубликовала список автомобилей, которые попадут в "черный список", среди которых популярные модели Toyota, Mazda, Nissan, Honda и др. Эксперты, опрошенные газетой, полагают, что новый пакет антироссийских санкций приведет к существенным изменениям в экспортной сфере.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Среди запрещенных к экспорту автомобилей — Toyota Prius, Aqua, Camry, Land Cruiser, RAV4, а также Lexus RX, Honda Fit Shuttle, Mazda6 и другие. Однако это не совсем плохая новость для российских автолюбителей, поскольку они по-прежнему могут приобретать японские автомобили через третьи страны, хотя и по заметно более высоким ценам.

Более того, такие маломощные модели, как Honda Fit, Toyota Vitz и Nissan Note, по-прежнему можно импортировать, но только в негибридном варианте. Ожидается, что именно эти модели составят основную часть оставшегося экспорта.

Россия является значительным рынком для Японии, особенно для подержанных автомобилей старше 5-10 лет, которые считаются менее ликвидными на японском рынке.

Представитель автомобильного рынка Fresh заявил: "Россия является одним из крупнейших рынков сбыта Японии, особенно для автомобилей с пробегом более 5-10 лет".

Однако ожидается, что влияние запрета на ввоз таких автомобилей будет минимальным и в первую очередь затронет рынок Дальнего Востока, где существует более лояльная к японским автопроизводителям аудитория.

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Япония запрещает ввоз авто в Россию❌Что нас ждёт❓