Повышение эффективности и качества: АВТОВАЗ отрицает поставку некомплектных автомобилей Lada

Стремясь увеличить объемы производства на конвейере, известный автопроизводитель АВТОВАЗ столкнулся со слухами о поставках некомплектных автомобилей Lada. Однако президент АВТОВАЗа Максим Соколов опроверг эти слухи, заявив, что, хотя на некоторых автомобилях и отсутствуют "основные компоненты", они не являются полностью некомплектными и все равно отправляются в официальные дилерские центры.
Соколов объясняет сложившуюся ситуацию пиковой скоростью сборочного конвейера, которая была достигнута на модели Lada Vesta. В результате некоторые поставщики не успевают за темпами.
Соколов уверяет потребителей, что АВТОВАЗ поставляет полностью укомплектованные автомобили, с соблюдением всех технических регламентов и спецификаций автомобиля. Тем не менее, в связи с высокими темпами производства иногда приходится принимать "непростые управленческие решения", в результате чего с конвейера сходят автомобили без некоторых комплектующих.
В качестве таких компонентов могут выступать декоративные элементы или крышки блоков ЭРА-ГЛОНАСС, но не сами блоки, так как они устанавливаются на заводе. Причина такой практики заключается в том, что некоторые поставщики не успевают вовремя доставить свою продукцию на завод, в том числе из-за глобальной зависимости цепочек поставок.
Соколов поясняет, что все недостающие детали устанавливаются на автомобили либо на складе, либо в дилерском центре, причем на их установку уходит всего три-пять минут. Он твердо уверен, что понятие "поставка некомплектных автомобилей заказчику" совершенно необоснованно.
В настоящее время АВТОВАЗ выпускает около 40 автомобилей Lada Vesta NG в час. Ближайшей осенью на конвейер встанет Lada Largus, который не выпускался уже более года, что позволит увеличить скорость производства до 60 автомобилей в час. Однако Соколов признает, что производство микроавтобусов и фургонов может быть перенесено на другое предприятие.
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