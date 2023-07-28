Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отдых в турецкой Алании: в первый же вечер на дискотеке поляки и украинцы били друг друга
Newsweek: в Минобороны Британии назвали вертолёт Ка-52 серьёзной угрозой для ВСУ
Автоэксперт перечислил пять причин большого расхода топлива летом
Путин: Россия внимательно рассматривает предложенный странами Африки мирный план
В Белгороде количество повреждённых непогодой домов выросло до 65
Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию
Резерв в сотню тысяч могил: Beregini назвали последствия "мясных штурмов"
Антон Батырев сделал предложение своей возлюбленной
Фигуристка Татьяна Навка уехала из России в Китай ради показа своего ледового шоу

Повышение эффективности и качества: АВТОВАЗ отрицает поставку некомплектных автомобилей Lada

2:11
Авто

Стремясь увеличить объемы производства на конвейере, известный автопроизводитель АВТОВАЗ столкнулся со слухами о поставках некомплектных автомобилей Lada. Однако президент АВТОВАЗа Максим Соколов опроверг эти слухи, заявив, что, хотя на некоторых автомобилях и отсутствуют "основные компоненты", они не являются полностью некомплектными и все равно отправляются в официальные дилерские центры.

Повышение эффективности и качества: АВТОВАЗ отрицает поставку некомплектных автомобилей Lada
Фото: wylsa. com/novyj-lada-niva-travel-vyzyvaet-lish-grust/

Соколов объясняет сложившуюся ситуацию пиковой скоростью сборочного конвейера, которая была достигнута на модели Lada Vesta. В результате некоторые поставщики не успевают за темпами.

Соколов уверяет потребителей, что АВТОВАЗ поставляет полностью укомплектованные автомобили, с соблюдением всех технических регламентов и спецификаций автомобиля. Тем не менее, в связи с высокими темпами производства иногда приходится принимать "непростые управленческие решения", в результате чего с конвейера сходят автомобили без некоторых комплектующих.

В качестве таких компонентов могут выступать декоративные элементы или крышки блоков ЭРА-ГЛОНАСС, но не сами блоки, так как они устанавливаются на заводе. Причина такой практики заключается в том, что некоторые поставщики не успевают вовремя доставить свою продукцию на завод, в том числе из-за глобальной зависимости цепочек поставок.

Соколов поясняет, что все недостающие детали устанавливаются на автомобили либо на складе, либо в дилерском центре, причем на их установку уходит всего три-пять минут. Он твердо уверен, что понятие "поставка некомплектных автомобилей заказчику" совершенно необоснованно.

В настоящее время АВТОВАЗ выпускает около 40 автомобилей Lada Vesta NG в час. Ближайшей осенью на конвейер встанет Lada Largus, который не выпускался уже более года, что позволит увеличить скорость производства до 60 автомобилей в час. Однако Соколов признает, что производство микроавтобусов и фургонов может быть перенесено на другое предприятие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК

Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.

РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Женщина в бикини избила сразу двух оппонентов на пляже в Приморье
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка
Fox News: что Никсон, Буш и Обама втихаря заявляли про Украину и Крым
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
Отдых в турецкой Алании: в первый же вечер на дискотеке поляки и украинцы били друг друга
Что делать, если за проданный автомобиль требуют вернуть деньги
Newsweek: в Минобороны Британии назвали вертолёт Ка-52 серьёзной угрозой для ВСУ
Автоэксперт перечислил пять причин большого расхода топлива летом
Повышение эффективности и качества: АВТОВАЗ отрицает поставку некомплектных автомобилей Lada
Путин: Россия внимательно рассматривает предложенный странами Африки мирный план
В Белгороде количество повреждённых непогодой домов выросло до 65
Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию
Вода в тормозной жидкости: в чем причина появления
Резерв в сотню тысяч могил: Beregini назвали последствия "мясных штурмов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников