Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Автоэксперт перечислил пять причин большого расхода топлива летом
Повышение эффективности и качества: АВТОВАЗ отрицает поставку некомплектных автомобилей Lada
Путин: Россия внимательно рассматривает предложенный странами Африки мирный план
В Белгороде количество повреждённых непогодой домов выросло до 65
Резерв в сотню тысяч могил: Beregini назвали последствия "мясных штурмов"
Антон Батырев сделал предложение своей возлюбленной
Фигуристка Татьяна Навка уехала из России в Китай ради показа своего ледового шоу
Депутат Госдумы РФ Худяков добавил пикантности фестивалю Лаймы Вайкуле с помощью чёрного юмора
Верховная Рада просит ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию

3:07
Авто

Важным шагом на фоне нового пакета антироссийских санкций стало решение Японии ввести ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Начиная с 9 августа, новые санкции запрещают поставки как новых, так и подержанных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, а также всех гибридов и электромобилей.

Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию
Фото: Газета.ру

Эти ограничения будут распространяться также на гибридные силовые агрегаты и шины для грузовых автомобилей. Решение Японии повторяет аналогичный запрет, введенный ранее Евросоюзом в отношении России.

Судьба автомобилей, попавших в "черный список"

Остается открытым вопрос о судьбе автомобилей, попавших в "чёрный список", которые уже закуплены и ожидают отгрузки в портах после 9 августа.

По данным Министерства финансов Японии, в первом полугодии текущего года поставки автомобилей из Японии в Россию выросли на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, в июне экспорт вырос на 60,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В настоящее время доля подержанных иномарок в общем объеме экспорта составляет 26%.

В 2022 году подержанные автомобили составили четверть от общего объема японского экспорта, причем значительная их часть была направлена в Россию. По оценкам Ассоциации экспортеров подержанных японских автомобилей, в прошлом году в Россию было ввезено около 210 тыс. автомобилей, что на 30% больше, чем в 2021 году. По этому показателю Россия с большим отрывом опередила ОАЭ и Новую Зеландию.

В прошлом году россияне потратили на покупку автомобилей из Японии 250 млрд. иен (около 1,8 млрд. долл.).

Действия Европы в отношении экспорта автомобилей в Россию

Что касается Европы, то в мае в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридов и электромобилей. До этого санкции распространялись только на автомобили стоимостью свыше 50 000 евро (около 5 млн. руб.). Кроме того, в мае текущего года США также запретили экспорт в Россию любых легковых автомобилей.

Влияние на автомобильный рынок

Ожидается, что новые ограничения будут иметь далеко идущие последствия для автомобильного рынка как Японии, так и России. Автопроизводителям и дилерам придется адаптировать свои стратегии к ограничениям, наложенным на экспорт автомобилей. В России ограничения могут привести к сокращению потребительского выбора, что, возможно, приведёт к росту спроса на автомобили отечественного производства. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Япония запрещает ввоз авто в Россию❌Что нас ждёт❓
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК

Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.

РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Женщина в бикини избила сразу двух оппонентов на пляже в Приморье
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка
Fox News: что Никсон, Буш и Обама втихаря заявляли про Украину и Крым
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
Где лучше чинить машину после окончания гарантии
Царьград: самолётов F-16 Киеву пока не дадут — учите летать танки "Леопард"
В Госдуму внесен законопроект за мелкое взяточничество
Балерина Волочкова шокировала гостей появлением на вечеринке без бюстгальтера
Портал 66.ru назвал африканские автобренды, которые заменят ушедшие с рынка РФ западные
Нашедший на улице в Москве миллион рублей мужчина стал фигурантом уголовного дела
Новые статьи обвинения Трампу предусматривают наказание в виде 20 лет лишения свободы или штрафа
Песков: речь о поездке президента РФ Путина в США на саммит АТЭС пока не идёт
Politico: США дадут Киеву шесть-восемь старых Abrams, но снимут оборудование и броню
В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников