Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию

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Важным шагом на фоне нового пакета антироссийских санкций стало решение Японии ввести ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Начиная с 9 августа, новые санкции запрещают поставки как новых, так и подержанных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, а также всех гибридов и электромобилей.

Фото: Газета.ру

Эти ограничения будут распространяться также на гибридные силовые агрегаты и шины для грузовых автомобилей. Решение Японии повторяет аналогичный запрет, введенный ранее Евросоюзом в отношении России.

Судьба автомобилей, попавших в "черный список"

Остается открытым вопрос о судьбе автомобилей, попавших в "чёрный список", которые уже закуплены и ожидают отгрузки в портах после 9 августа.

По данным Министерства финансов Японии, в первом полугодии текущего года поставки автомобилей из Японии в Россию выросли на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, в июне экспорт вырос на 60,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В настоящее время доля подержанных иномарок в общем объеме экспорта составляет 26%.

В 2022 году подержанные автомобили составили четверть от общего объема японского экспорта, причем значительная их часть была направлена в Россию. По оценкам Ассоциации экспортеров подержанных японских автомобилей, в прошлом году в Россию было ввезено около 210 тыс. автомобилей, что на 30% больше, чем в 2021 году. По этому показателю Россия с большим отрывом опередила ОАЭ и Новую Зеландию.

В прошлом году россияне потратили на покупку автомобилей из Японии 250 млрд. иен (около 1,8 млрд. долл.).

Действия Европы в отношении экспорта автомобилей в Россию

Что касается Европы, то в мае в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридов и электромобилей. До этого санкции распространялись только на автомобили стоимостью свыше 50 000 евро (около 5 млн. руб.). Кроме того, в мае текущего года США также запретили экспорт в Россию любых легковых автомобилей.

Влияние на автомобильный рынок

Ожидается, что новые ограничения будут иметь далеко идущие последствия для автомобильного рынка как Японии, так и России. Автопроизводителям и дилерам придется адаптировать свои стратегии к ограничениям, наложенным на экспорт автомобилей. В России ограничения могут привести к сокращению потребительского выбора, что, возможно, приведёт к росту спроса на автомобили отечественного производства.

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